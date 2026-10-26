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蔡康永造勢後與蔣萬安握手 私下互動內容曝光

蔣萬安力挺蔡康永 反對政治立場不同就遭出征

台北市長蔣萬安今（26）日舉行競選總部成立大會，藝人蔡康永也現身活動現場，活動結束後兩人握手致意，引發關注。蔣萬安受訪時透露，當時特別向蔡康永表達感謝，因為知道他近期受到各界關注，承受不少壓力，蔡康永也向他表示「很好、很棒」；至於蔡康永近日因政治活動引發兩岸輿論爭議，蔣萬安也強調，不應因政治立場不同就遭到出征、抵制或打壓，更反對強迫任何人依照特定立場表態。蔡康永日前現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，引發兩岸熱議，昨（25）日更在微博發文強調「我沒有支持過台獨」。蔡康永今日現身蔣萬安競總成立大會，原先穿著黑色西裝外套，入座後則脫下外套，以白色襯衫參與活動，期間也跟著現場支持者高喊口號，活動結束後更與蔣萬安握手致意。對於兩人當時的互動，蔣萬安透露，造勢活動結束後，他一一向支持者致謝，當然也特別感謝蔡康永今天願意出席。他坦言，知道蔡康永近期受到各界關注，「一定有壓力」，但蔡康永仍然來了，也對活動給予正面肯定，對整場活動的氛圍有很大幫助，「對我來說是一個很大的鼓勵」。針對蔡康永近日微博發文及網路上的各種議論，蔣萬安表示，無論是發文或網路論戰，他始終強調，在台灣絕對不能因為任何人的政治立場不同，就遭到其他人出征、抵制、杯葛甚至打壓，「這是我絕對不接受，也不允許的」。蔣萬安指出，台灣引以為傲的就是民主、自由及法治，每個人都有權利表達自己的政治立場，也可以自由決定參加哪一場政治造勢活動。他強調，不論蔡康永今天支持誰、不支持誰，都應該尊重他的言論及政治立場，這才是台灣言論自由最值得珍惜的價值。