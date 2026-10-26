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▲ 梅賽鍶的第一球好球率極高，並擅長利用時速約127公里的低轉速變化球搶好球數，在兩好球前將變化球精準塞進好球帶，是今天能夠壓制兄弟球員的關鍵。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.26）

中華職棒37年台灣大賽正式落幕，味全龍隊在第六戰以6：0完封中信兄弟，系列賽4勝2敗奪得隊史第6座總冠軍。整個系列賽，味全龍之所以能在高張力的爭冠舞台壓制中信兄弟打線，關鍵正是打造了固若金湯的洋投戰力。由梅賽鍶、蔣銲與鋼龍組成的三大洋投陣容，在全系列賽合力吃下34.1局僅失4分，近乎完美的統治級表現，成為味全龍登上王座的最強基石。中職傳奇名將、前味全龍教練張泰山賽後指出，球隊今年最成功的策略正是打造頂級洋投深度。在總冠軍賽舞台上，味全龍的三大洋投完全展現了宰制力。梅賽鍶兩度掛帥先發主投14局僅失1分，包含第6戰封王戰徹底壓制兄弟打線，榮膺系列賽與單場雙料MVP。蔣銲扛起系列賽長局數投球，兩戰主投14.1局僅失3分，展現極高抗壓性與吃局數能力。鋼龍則是G3登板主投7局完全無失分，幫助球隊取得3：0的優勢。總計味全三大洋投合計狂投34.1局，僅丟掉4分，團隊防禦率低到只有1.05。如此壓倒性的先發續航力與壓制力，幾乎讓中信兄弟打線一籌莫展。在第6戰封王戰中，梅賽鍶的投球藝術發揮得淋漓盡致，梅賽鍶的第一球好球率極高，並擅長利用時速約127公里的低轉速變化球搶好球數，在兩好球前將變化球精準塞進好球帶，是今天能夠壓制兄弟球員的關鍵。張泰山分析指出：「梅賽鍶球速雖然不算頂快，但進壘角度極為刁鑽，卡特球、滑球與曲球都投得非常出色。面對這種投手，打者如果硬想要拉大棒上壘非常困難，反而要慢半拍，把球帶進來、重心留在後腳，往中間或反方向做攻擊才有奇效。」中信兄弟打線今晚陷入盲目拉打節奏，前4局未敲安打，主力打者狀況不佳也頻遭壓制，沒有在比賽中及時調整，最終遭到完封。