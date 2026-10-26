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▲▼主持人林葦妮、石知田知道邵雨薇拍戲跟猴子對戲難忘，特別準備娃娃給她。（圖／NOWNEWS攝影中心、YouTube@金鐘獎 Golden Bell Awards）

第61屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（26）日在台北流行音樂中心登場，女星邵雨薇憑藉《動物園》入圍「戲劇節目女主角獎」，稍早獨自現身星光大道，以一襲黑色平口禮服優雅亮相，胸前俐落的平口剪裁襯托出漂亮肩頸線條，腰間繫上閃亮的鑲鑽腰帶，腳踩鑲鑽高跟鞋，低調中又不失華麗。不過，這身禮服的裙襬實在太長，邵雨薇走紅毯時還得親手拉起裙子，小心翼翼地前走，才不會一不小心踩到裙襬；主持人更準備猴子娃娃祝福她「猴運當頭」拿下本屆視后。邵雨薇這次以《動物園》角逐視后，劇中有不少與動物互動的戲碼，其中最讓她難忘的就是與猴子對戲，沒想到拍攝時竟然不是她害怕猴子，而是猴子被她嚇得不敢靠近，偏偏劇情又需要猴子主動搶走她手上的東西，讓劇組傷透腦筋，她笑說：「跟動物對戲其實是一件非常不容易的事情，尤其是跟猴子！」回想當時還得想盡辦法引誘猴子靠近，至今仍覺得那場戲相當有趣，甚至形容這段經驗就像「跟偶像見面」一樣難忘。有趣的是，星光大道主持人木木、石知田早就聽說邵雨薇與猴子的這段趣事，特別準備一隻猴子玩偶送給她，祝福她今晚「猴運當頭」。突如其來的驚喜讓邵雨薇又驚又喜。除了與動物對戲，《動物園》也曾赴紐約取景，邵雨薇透露，當時外景拍攝最辛苦的就是天氣，當地氣溫非常低，偏偏戲服不夠保暖，只能偷偷在裡面多穿好幾件衣服禦寒。她也分享，在國外拍戲有個特別的體驗，就是劇組帶著攝影機在街頭取景時，路過的民眾依舊照常走路，似乎完全不覺得有人在拍戲有什麼奇怪，讓她留下深刻印象。邵雨薇過去以《1989一念間》、《極品絕配》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》等作品累積人氣，這次憑藉《動物園》入圍第61屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，將與《如果我不曾見過太陽》柯佳嬿、《我們與惡的距離II》楊貴媚、謝欣穎，以及《拜六禮拜》鍾欣凌角逐視后寶座。