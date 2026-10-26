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2026高雄萬聖節的主角超萌「大南瓜」搶先亮相。今(26)日在衛武營進行充氣測試，將搭配燈光調校與安全結構檢查；巨大的南瓜造型一現身，立刻吸引路過民眾及親子駐足拍照，提前為將於10月30日至11月1日在衛武營登場的萬聖節派對揭開序幕。陪伴高雄市民三年的大南瓜，即將迎來最後一年展出，延續2025年吸引60萬人次參與的熱潮，今年活動全面升級，不僅推出更絢麗的360度南瓜燈光秀，更將迎來神祕新變化，還規劃九大主題專區、兩天限定親子裝扮星光大道、全新親子互動「裝扮基地」，以及YOYO、MOMO、小公視與紙風車劇團等精彩演出。「大南瓜」測試期間，不少親子家庭停下腳步圍觀、拍照，孩子們還開心比出南瓜手勢，現場洋溢歡樂氣氛。到場的小朋友也迫不及待分享期待的心情。高市府教育局表示，「2026高雄萬聖節」不僅是節慶活動，更是全城共樂的城市派對，透過燈光、音樂、裝扮及創意裝置，打造適合親子共同參與的節慶體驗。邀請大小朋友於10月30日至11月1日相約衛武營，一起感受萬聖節的熱鬧氛圍，留下難忘的節慶回憶。