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▲蔡喬菲（如圖）以《如果我不曾見過太陽》拿下「戲劇節目最具潛力新人獎 」。（圖／金鐘獎YT）

第61屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮今（26）日登場，「迷你劇集(電視電影)最具潛力新人獎 」由龍步晞奪下，他上台後表示：「我要謝謝《屋下無人》 所有人，謝謝爸爸媽媽和姑姑。」；另外「戲劇節目最具潛力新人獎 」則由蔡喬菲抱回。蔡喬菲以《如果我不曾見過太陽》拿下「戲劇節目最具潛力新人獎 」，台上她感動吐露得獎感言：「我是蔡喬菲，我想謝謝評審、謝謝太陽的夥伴，還要謝謝給過我溫暖和力量的人事物，我會好好記著，希望有一天我也可以給出這些美好。」9 歲龍步晞大飆演技 奪下「迷你劇集新人獎 」《屋下無人》講述一群沒有血緣關係的人，在現實帶來的困局中，重新理解、 定義「家」的含義。9 歲的龍步晞演技自然，其中一場戲中他必須從土裡面挖 出錢盒，前面拍了幾次都沒有導演想要的急迫感，劇組後來把盒子埋得更深， 更難打開，正式開拍時，龍步晞真的「越挖越急」，讓導演樂喊:「對了，就 是這個！」蔡喬菲此前演過 MV、學生製作與廣告。她在 Netflix 影集《如果我不曾見過太 陽》飾演從高中演到成年的張恩雅被評審看見，該劇製作人麻怡婷就曾盛讚蔡 喬菲，「她是除了男女主角之外最早定好的演員。」並表示她私下完全是小仙 女，和劇中角色差很大，試鏡時大飆髒話反差感十足。