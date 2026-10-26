賽後即將屆滿告退的中職會長蔡其昌，也在社群發文65字，以一張大巨蛋拋下紅色彩帶照片，除恭喜味全龍之外，也希望球迷不吝鼓勵中信兄弟的拼戰精神。

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蔡其昌卸任前發文 恭喜味全、也鼓勵中信兄弟

恭喜味全龍拿下職棒37年台灣大賽年度總冠軍，在大巨蛋拋下滿場紅色彩帶🏆而中信兄弟的拼戰精神，希望大家也給予每一位教練、球員最大的鼓勵！

數千球迷留言按讚 恭喜蔡其昌：明年回歸當象迷

「蔡咪咪～我們明年再來過」，「會長明年可以好好做象迷了」

中職37年台灣大賽熱戰6場後，由味全龍4：2擊敗中信兄弟，奪下隊史第6座總冠軍，6場累積23萬615人進場，連2天刷新台灣大賽進場紀錄，蔡其昌於2021年上任中職會長，成功將球隊擴編到6隊，並藉著2024年世界棒球12強奪冠熱潮，帶動台灣棒球熱，並開創大巨蛋商機，讓六隊輪番攻蛋，帶動入場人數暴增，屢創單場觀眾人數紀錄，徹底扭轉過往球團經營連年虧損的局面，將職棒帶入「大巨蛋經濟時代」。蔡其昌4年任期結束，隨著台灣大賽結束，也象徵被球迷稱作史上最成功的「蔡其昌時代」走入歷史，蔡其昌本稍早也發文65字，為今年球季作結：「蔡其昌發文僅不到50分鐘，就吸引超過6000位球迷按下愛心，不少人感謝蔡其昌這些年為中職的付出，更有球迷笑說，蔡其昌終於可以回歸象迷身分，