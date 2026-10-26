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掃地姿勢遭批作秀 蔣萬安認笨拙：市長不是只在辦公室吹冷氣

建中掃地舊照被翻出 蔣萬安證實曾徒手清狗屎

戴眼鏡也被質疑換人設 蔣萬安揭原因：颱風夜沒睡好

薔琵颱風襲台，台北市長蔣萬安近日接連因搬樹枝、掃落葉遭質疑作秀，甚至連掃地姿勢都引發討論，更有昔日建中同學翻出他高中時期掃地的照片，調侃「掃地技術沒進步」。對此，蔣萬安今（26）日接受TVBS《國民大會》專訪時坦言，自己的掃地動作與專業清潔人員相比確實相當笨拙，但他希望讓第一線人員知道「市長就在你身邊，會當你的靠山」。至於高中同學爆料，他也笑著證實確有其事，更自曝當年擔任值日生時，曾親手清理教室裡的狗大便。蔣萬安表示，颱風離開後，市府全力投入災害復原工作，自己也特別前往南港一處鄰里公園，當時里長及志工正在清掃環境，因此便想一起協助整理，「因為清理自己的家，就是我們該做的事情」。蔣萬安坦言，實際拿起掃把後才發現，一般清掃馬路使用的掃帚，與家裡使用的掃把相當不同，不僅重量很重，連看似簡單的清掃工作都需要專業技巧，並不容易。蔣萬安表示，無論是第一線清潔隊員或志工都非常辛苦，正因為有他們投入災後清理，台北才能迅速恢復市容，讓民眾回歸正常生活。他也坦承，「比起他們，我掃地的動作一定是非常笨拙」，但希望藉由親自參與，讓基層夥伴知道市長就在身邊，有任何需要都能提供協助。蔣萬安強調，自己希望讓清潔隊員及志工感受到，市長會成為他們的後盾，而不是只待在辦公室或EOC應變中心，「吹著冷氣在那邊開會、調度應變而已」，他願意走入基層，也藉此了解第一線工作人員平時的辛苦與心情。此外，近日有蔣萬安昔日建中同學在Threads貼出他高中時期掃地的照片，回憶當年曾有狗跑進學校，並在教室附近大便，自己便直接叫當天擔任值日生的蔣萬安去清理，還調侃他的掃地技術多年來沒有進步。對此，蔣萬安在專訪中笑著證實，「這是真的！」他回憶，當年就讀建中時，班上同學都會輪流擔任值日生，負責清掃工作，而那次狗大便事件確實讓他印象深刻。蔣萬安表示，當時應該正在上化學課，但已經忘記確切是哪一堂課，老師突然發現教室講台附近出現一坨狗大便，便要求學生趕快處理，同學們隨即詢問當天輪到誰值日，最後發現正好是他。蔣萬安笑說，因為自己就是當天的值日生，因此只能拿衛生紙把狗大便清理掉，「所以我親手抓啊，當然因為我是值日生啊」，也間接證實昔日同學爆料的真實性。除了搬樹枝、掃落葉引發議論，蔣萬安近日戴眼鏡現身，也遭部分網友質疑刻意改變造型、塑造新人設。對此，蔣萬安表示，颱風侵襲台北當晚，入夜後風雨最為強烈，甚至出現13級陣風，造成不少路樹倒塌，因此他決定直接住在EOC應變中心，全面掌握災情，並即時調度應變。蔣萬安解釋，由於當晚沒有睡好，隔天眼睛感到不舒服，隱形眼鏡無法順利戴上，才臨時改戴一般眼鏡，等到眼睛狀況恢復後，就又換回隱形眼鏡。蔣萬安無奈表示，這原本只是再自然不過的事情，卻也被放大解讀，甚至有人批評他「轉人設」、「改變造型」，讓他相當不解。