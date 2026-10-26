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▲陳庭妮、陳澤耀（右）一起在金鐘獎開場表演熱舞。（圖／三立）

從演員變身金鐘獎主持人，陳庭妮一登場就拿出真本事，她今（26）日在第61屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮首度獨挑大梁，開場直接拿起麥克風唱起蘇打綠的〈十年一刻〉，不僅全程開真麥，還一邊唱歌、一邊跳芭蕾舞，更把今年入圍的戲劇作品融入表演《大戲劇家》，從模仿得獎者講感言、化身直播主，到邀請《監所男子囚生記》陳澤耀上台熱舞，整段表演幾乎沒有喘息空間，連台下的楊祐寧都看得興奮拿出手機拍攝。陳庭妮穿著亮粉色單肩短禮服登場，頭上繫著同色系蝴蝶結，開場先恭喜所有入圍者，還邀請大家給自己熱烈掌聲，接著隨著〈十年一刻〉的旋律展開歌舞表演。舞台後方的大螢幕陸續浮現今年入圍的戲劇名稱，她則跟著劇情切換不同角色，唱到《喝酒吧！笨蛋》時，突然拿起酒杯假裝喝酒，下一秒又用台語發表得獎感言，沒想到講得正起勁，卻因為時間不夠被催促下台，直接把金鐘獎常見的「得獎者講太久」搬上舞台，逗得台下嘉賓笑聲不斷。表演還沒結束，陳庭妮又突然切換成直播模式，對著鏡頭聊起當媽媽後也需要擁有自己的「Me Time」，接著演出《忘了我記得》的感人橋段，甚至不忘朝台下的女主角謝盈萱比讚，讓坐在觀眾席的演員也跟著入戲。陳庭妮的演出幾乎是唱幾句就得換一個角色，除了要記住歌曲與舞蹈動作，還得精準掌握每段戲劇的轉場時機，對首次主持金鐘獎的她而言，真的是一場不小的考驗。最驚喜的橋段出現在《監所男子囚生記》，陳庭妮突然點名演員陳澤耀上台，對方穿著劇中的獄警制服加入表演跳舞，讓台下的楊祐寧看得相當投入，直接拿出手機拍下這一幕。隨後舞台又帶出《乩身》等作品，最後以《我們六個》收尾，陳庭妮一口氣完成唱歌、跳舞與戲劇演出，也正式揭開整晚頒獎典禮的序幕。陳庭妮過去以模特兒身分出道，後來轉戰戲劇圈，陸續演出《真愛找麻煩》、《真愛黑白配》、《愛情發生在三天後》等作品，其中《告別》入圍第52屆金鐘獎迷你劇集電視電影女主角獎，2022年更以《火神的眼淚》入圍第57屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，演技有目共睹。