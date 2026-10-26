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▲陳庭妮身穿亮粉紅色單肩蓬裙，為金鐘獎戲劇類頒獎典禮帶來歌舞開場。（圖／翻攝自三立電視）

陳庭妮今（26）日為第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮挑大梁，以歌舞劇形式帶來開場演出，還與陳澤耀熱舞。表演播出後，網友評價兩極，有人直呼「有點尬」，也有人肯定她挑戰新突破、給予鼓勵。轉播鏡頭同時捕捉台下曾敬驊微微張嘴、睜眼看向舞台的模樣，被部分觀眾形容是「傻眼表情」，意外成為另一個焦點。陳庭妮穿著亮粉紅色單肩蓬裙登場，搭配同色系髮飾，以戲劇演出結合唱跳，串起《都市開基祖》、《忘了我記得》、《我們與惡的距離II》等作品，也融入《乩身》、《回魂計》及《我們六個》等戲劇元素。演出過程中，她與陳澤耀一起熱舞，還有手拿飲料杯演唱的橋段，在不同情境間切換。最後她與眾多表演者聚集舞台中央定格，大螢幕同步呈現合照畫面，為開場收尾。除了舞台上的演出，導播切換台下畫面，也讓觀眾忙著看明星反應。曾敬驊一身白色造型坐在觀眾席，微微張著嘴、睜眼望向舞台，瞬間神情被鏡頭完整捕捉；不過這只是轉播中的一個片刻，並未透露他對演出的實際看法。另一邊，周渝民則露出瞪大眼睛、嘴角上揚的表情，與身旁謝欣穎一起看表演。網友看了忍不住留言：「仔仔表情笑死」、「仔仔的臉」、「仔仔果然點亮了鏡頭」，讓台下畫面同樣搶戲。這段歌舞演出在直播留言區掀起討論，有人認為「有點尬」，也有人回應「比昨天好欸」，另有觀眾好奇是否為現場真唱，留言「看起來像真唱」、「看起來是真唱」。對於陳庭妮跨出熟悉的戲劇表演，挑戰歌舞開場，也有觀眾肯定這是新突破，給予鼓勵。從舞台形式到演員反應，都成為開場後的討論話題。