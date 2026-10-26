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▲全家便利商店也推出「龍耀封王 全家同慶」優惠活動，貝納頌指定飲品同品項均有買3送3優惠。（圖／業者提供）

第一波隨買跨店取！全家咖啡、飲品買1送1

▲全家第一波優惠主打「隨買跨店取」，活動期間自10月27日上午10時至11月2日。（圖／業者提供）

▲全家第一波優惠主打「隨買跨店取」，活動期間自10月27日上午10時至11月2日，單品美式咖啡冷熱不限，享買1送1，熱狗10入269元。（圖／業者提供）

啤酒、調酒也有優惠！指定商品6入最低206元

▲歡慶味全龍封王，全家也推出多款酒類優惠。（圖／業者提供）

▲歡慶味全龍封王，全家也推出多款酒類優惠。（圖／業者提供）

第二波店舖優惠！貝納頌咖啡買1送1

▲「龍耀封王 全家同慶」優惠活動第二波實體店舖優惠將於10月29日至11月4日登場，指定咖啡及飲品同步推出折扣。（圖／業者提供）

▲萬丹鮮乳936ml推出會員限定單件特價79元。（圖／業者提供）

味全龍隊奪得2026年中華職棒總冠軍，全家便利商店也推出「龍耀封王 全家同慶」優惠活動，分為「隨買跨店取」及實體店舖兩波優惠。第一波自10月27日上午10時起至11月2日止，咖啡、飲品、啤酒及熱狗等人氣商品推出買1送1、買3送3及最低65折起等優惠；第二波則自10月29日至11月4日登場，指定咖啡、穀飲及鮮乳也有優惠，邀請球迷一起歡慶封王。全家第一波優惠主打「隨買跨店取」，活動期間自10月27日上午10時至11月2日，推出多款人氣商品優惠。其中，Let's Café大杯單品美式咖啡冷熱不限，享買1送1。大醇豆無加糖豆漿、貝納頌指定飲品，以及桂格五白銀耳薏仁穀飲、光泉一日快充系列，同品項均有買3送3優惠。其他優惠還包括，林鳳營特濃重乳優格系列無加糖、藍莓口味任選6入135元，約65折；哈逗堡35元熱狗系列10入269元，約77折，適合提前囤貨。歡慶味全龍封王，全家也推出多款酒類優惠。海尼根啤酒330ml，6入特價230元；微醉系列白色沙瓦、葡萄沙瓦任選6入206元。此外，-196無糖系列沖繩檸檬、雙重檸檬任選6入313元。伏特加風味調酒柑橘柚子則是6入332元。「龍耀封王 全家同慶」優惠活動第二波實體店舖優惠將於10月29日至11月4日登場，指定咖啡及飲品同步推出折扣。貝納頌指定咖啡，包括茶韻黑咖啡、特濃拿鐵、蜜香堅果風味拿鐵，可同價位任選買1送1；桂格五白銀耳薏仁穀飲、光泉一日快充系列，也享同價位任選買1送1。此外，萬丹鮮乳936ml推出會員限定單件特價79元，原價106元。全家透過跨店取及實體門市兩波優惠，邀請消費者一起分享味全龍奪冠的喜悅。