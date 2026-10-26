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▲東門國小獅鼓隊熱鬧開場，展現客家獅文化魅力。（圖／高市府客委會提供）

▲超過60攤特色市集齊聚！集結客家美食、文創手作及生活風格品牌，讓民眾邊逛市集、邊感受客家文化的多元魅力。（圖／記者陳美嘉攝）



▲「2026客家很有市－客家獅的動物派對」結合親子野餐、音樂演出、特色市集、萌童變裝走秀及闖關體驗，讓大東公園搖身一變成為熱鬧繽紛的動物派對城。（圖／記者陳美嘉攝）

「2026客家很有市－客家獅的動物派對」受颱風影響延至10月25日至26日在鳳山大東公園順利登場。活動結合親子野餐、音樂演出、特色市集、萌童變裝走秀及闖關體驗，讓大東公園搖身一變成為熱鬧繽紛的動物派對城！透過多元活動與生活化體驗，將客家文化融入親子日常，展現客家文化的多元魅力。高市客委會主委楊瑞霞表示，希望透過「客家很有市」品牌活動讓客家文化不只存在於傳統節慶或特定場合，更能融入民眾的日常生活。今年活動以客家獅為主軸，結合動物主題、野餐派對及闖關體驗，讓民眾透過遊戲探索與實際參與，主委現場更是與小朋友互動，帶著孩子們一起學習客語。同時，透過客語融入活動各個環節，增加民眾接觸及使用客語的機會，讓客家文化以更貼近生活的方式持續向下扎根。活動首日首先由 Bou-Dau Bros. 搏逗兄弟帶來街藝演出，為開幕儀式暖場，炒熱現場氣氛。接著由真情綜藝團帶來客家歌謠演出，隨後由東門國小獅鼓隊以氣勢十足的鼓聲及生動的獅藝展演，為活動增添濃厚的客家文化氛圍，接續舉行開幕儀式，為「2026客家很有市－客家獅的動物派對」揭開序幕。立法委員許智傑、議員陳慧文及鍾易仲也親自到場，共同參與活動，展現對地方文化活動及客家文化推廣的關注與支持。第一天「客家萌童變裝走秀」，邀請小朋友穿上精心準備的動物造型與創意服裝，自信踏上舞臺，展現各具特色的造型巧思。當日下午及晚間，還有文華客家藝術團、街藝歌手曾梓淞、金曲歌后吉那罐子楊淑喻接力演出，以多元音樂風格陪伴民眾度過歡樂的週末時光。第二天活動同樣精彩不間斷，由大頭哥哥帶來小丑氣球秀，透過逗趣演出及氣球造型創作，為親子觀眾帶來歡樂體驗。舞臺接續安排客家歌手陳俊名、瑪奇藝文工作坊帶來互動舞臺劇《獅王萊恩的禮物》，以及創作歌手莊蕎嫣輪番登場。除了舞臺演出，集結將近60家品牌參與的「來尞市集」也是活動亮點之一，從客家手作風格選物到特色餐飲，呈現多元的客家生活風格。市集結合客家美食與特色商品，邀請餐飲品牌推出客家限定商品，將傳統客家元素融入創意料理，包括以客家擂茶為基底的銅鑼燒及義式冰淇淋、客家小炒風味可麗餅，以及運用客家桔醬製作的桔醬紅糟肉等。「2026客家很有市－客家獅的動物派對」由高雄市政府客家事務委員會及財團法人高雄市客家文化事務基金會共同主辦。以多元方式呈現客家文化，讓客語、音樂、美食及生活文化走出傳統框架，以更貼近年輕世代與親子族群的方式走入日常。更多活動資訊請至財團法人高雄市客家文化事務基金會粉絲專頁查詢。