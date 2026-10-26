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唐從聖今（26）日憑《我的陽過阿公》拿下第61屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）男配角獎」，首度以演員身分入圍就抱回獎座。他領獎時哽咽感謝媽媽，透露她失智16年，至今仍沒有忘記自己，後台受訪又談起爸爸躺在他懷中、走完人生最後30分鐘的畫面，滿是思念與不捨。唐從聖透露，媽媽不方便到現場，因此留在家中看轉播。他很想讓媽媽透過電視看見這座獎，知道兒子得獎了、受到大家肯定，「謝謝她養我、育我一輩子，然後失智16年到現在依舊還沒有忘記我。」他坦言，入行近30年，一直期待能有機會握著獎盃，站上舞台感謝一路幫助自己的貴人。因此短短90秒感言格外珍貴，他盡可能提到在人生轉捩點拉拔自己的導演、製作人，以及爸爸、媽媽和恩師李國修。被問到最想念與爸爸相處的哪個畫面，唐從聖停頓後，哽咽說起爸爸人生最後30分鐘，當時爸爸就躺在自己懷中。「我很高興最後30分鐘，他的人生最後的30分鐘，我還有陪著他走。」他形容，就像自己來到世上的最初，爸爸也一路陪伴，如今能送爸爸最後一程，是「不完美中的一種圓滿」。拿到獎座，他也感謝爸爸留給自己的基因與能量，相信爸爸在天上能看見這一刻。唐從聖回憶，自己就讀北藝大夜間部時，李國修不計較鐘點費，免費教他學戲，也教他做人。「沒有規矩，不成方圓」這句叮嚀，成為他日後在演藝圈成長的重要戒律。爸爸則從小教導他不要欠人情、要知恩圖報，更要言行一致。如今終於拿下演員獎，他將心中的感謝一一道出，再次向爸爸與恩師致意，也謝謝所有曾照顧、拉拔自己的人。