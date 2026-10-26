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2026年中職台灣大賽今（26）日在台北大巨蛋落幕，味全龍以6：0完封中信兄弟，系列賽4勝2敗奪下隊史第6冠，全隊沉浸在封王喜悅之際，頂新國際集團「二董」魏應交的賽後致詞卻意外引發爭議。他談到龍隊從3連勝聽牌到被兄弟連追兩場時，竟表示「應當給兄弟一點機會、一點希望」，更提及「謝謝葉總精心策劃」，相關發言在社群平台傳開後引發部分球迷不滿，質疑這番玩笑話是否忽略球員在場上拚戰的努力。味全龍今年台灣大賽開局連贏3場，原本有機會以4勝0敗橫掃中信兄弟，沒想到G4遭詹子賢敲出延長賽再見安打，G5又以3：4落敗，讓系列賽從3勝0敗變成3勝2敗。直到今日G6，味全才靠著梅賽鍶（Cristopher Mercedes）8局無失分的好投，加上打線8局下猛攻5分，以6：0擊敗兄弟，成功拋下封王彩帶。然而，賽後封王致詞時，魏應交談到系列賽過程，卻說出一段引發爭議的話。根據現場直播的發言內容，魏應交表示：「我們龍象大戰應當給兄弟一點機會、一點希望，這個希望留著，我們以後的龍象大戰會更精采，也會有更多的龍迷，更多的象迷一起來參與我們每一場。我們每一場在大巨蛋都是4萬人，所以這是要謝謝葉總教練精心的策劃。」相關致詞片段傳到社群平台後，引起部分棒球迷反彈，尤其是「謝謝葉總精心策劃」一句，成為討論焦點。有網友在Threads發文質疑，這番話是否把球員在球場上的拚戰說得像是刻意安排，並反問：「球員的努力不是努力就對了？」其他網友也留言「到底在說什麼鬼」、「蛤？」、「這是蝦毀？！」等，對魏應交的表達方式感到不解。事實上，今年台灣大賽的過程確實充滿戲劇性。味全開局3連勝，中信兄弟卻在沒有退路的情況下連贏G4、G5，將系列賽逼至第6戰。直到最後一役，龍隊才靠著梅賽鍶全場壓制，以及蔣少宏8局下的2分全壘打，終結兄弟的逆轉希望。本屆台灣大賽6戰累計吸引23萬615人次進場，刷新中職總冠軍賽觀眾人數紀錄，也證明龍象大戰具有高度票房吸引力。