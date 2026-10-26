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▲陳庭妮金鐘61表演獲好評。（圖／三立提供）

▲陳庭妮扛下金鐘獎主持大梁，又唱又跳讓許多網友讚爆。（圖／三立提供）

女星陳庭妮從演員變身成主持人，今（26）晚獨自一人挑起戲劇類金鐘獎主持大梁，她身著粉紅色洋裝，不僅全程開麥唱起蘇打綠的〈十年一刻〉，還跳芭蕾舞，表演中更是融入歌舞劇，全程超精彩被許多網友讚爆：「還以為在看迪士尼！」陳庭妮今晚穿著粉紅色單肩短禮服上台，一登場先是為入圍者獻上祝福，接著開始唱起了蘇打綠〈十年一刻〉，後方大螢幕開始出現今年入圍的大作們，她一邊演舞台劇，一邊跳著舞，還要切換語言用台語發表感言，難度相當之大。陳庭妮的舞台中，不斷聚焦在「十年磨一劍」之上，說著演員們用盡一生獻給舞台，就只是為了未來某一刻可以在舞台上閃閃發光。陳庭妮的表演片段曝光後，掀起許多網友好評，大家紛紛意外她唱歌很好聽，完全是大開眼界，「陳庭妮唱歌很好聽耶！好幾度我以為在看迪士尼電影」、「開場陳庭妮舞台劇讚爆」、「而且陳庭妮太可愛了吧」、「粉紅裙裝超像真人芭比。」