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第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（26）日晚間揭曉，迷你劇集（電視電影）女配角獎由《成功路上》張詩盈奪下，她語帶哽咽地說：「人生好苦，有喜劇真的好好，謝謝大家！」張詩盈致詞時眼眶含淚，她以台語和客語分享得獎感言，她在劇中飾演天性勤勞、個性溫柔而堅韌的母親，張詩盈感謝全天下的媽媽：「媽媽是那個當你覺得自己撿角的時候，依然不會放棄你的人。」並說人生很苦，有喜劇的存在真好。46 歲張詩盈是舞台劇演員出身，台北藝術大學戲劇系畢業。2010年以《父後七 日》獲台北電影獎最佳女配角，2019年以《我的靈魂是愛做的》獲金馬獎最佳 女配角。今年以大愛劇《日日好食光》入圍戲劇節目女配角獎，以《成功路 上》入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎。