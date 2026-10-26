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「小三、小四」竟然一起上台頒獎？還當眾討論起落選時該怎麼笑！第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（26）日晚間在台北流行音樂中心登場，演出《親密之海》的于子育、瑞瑪席丹擔任第二組頒獎嘉賓，兩人在劇中都與李銘順有大尺度床戲，這回難得同台，瑞瑪席丹穿上低胸藍色水鑽長禮服、火辣秀出傲人事業線，不過比服裝，更有看頭的是兩人的對話，瑞瑪席丹坦言自己「沒得獎時該怎麼面對鏡頭」的感言都想好了，讓今年一口氣入圍2項女配獎的于子育笑說：「我有經驗，我可以教妳！」于子育與瑞瑪席丹這次負責頒發戲劇類燈光獎、攝影獎及剪輯獎，兩人一上台便展現好默契，瑞瑪席丹笑說，主辦單位特別安排《親密之海》的入圍演員先上台頒獎，實在非常貼心，因為可以提前熟悉舞台、適應現場氣氛，等到真正公布自己入圍的獎項時，或許就不會那麼緊張，于子育立刻接話並反問：「所以妳得獎感言準備好了？」瑞瑪席丹超級坦率，表示自己不管有沒有得獎都已經做好準備，只是想到萬一沒得獎，鏡頭剛好拍到自己，反而不知道該露出什麼表情，「不知道鏡頭拍到我該怎麼笑。」這話讓于子育笑出來，還自告奮勇表示可以傳授經驗，畢竟她今年分別以《親密之海》入圍「迷你劇集（電視電影）女配角獎」以及《我們與惡的距離2》入圍「戲劇節目女配角獎」，一個晚上得面對2次開獎結果，對鏡頭前的表情管理自然得多做準備。于子育與瑞瑪席丹在《親密之海》一個是小三、一個是小四，都與李銘順飾演的人物有著複雜的情感關係，還分別挑戰大尺度親密戲，讓劇中的床戲屢屢成為話題，而瑞瑪席丹這次以林莉蓮一角入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，也是第一次獲得視后提名。