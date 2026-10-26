李銘順、婁峻碩今（26）晚擔任金鐘獎頒獎嘉賓，頒發迷你劇集男配角獎，唐從聖以《我的陽過阿公》拿下該獎項，這是他出道多年，首次拿下金鐘獎，他上台時強忍情緒，李銘順想緩和他的情緒，開玩笑要他「先叫阿公」，唐從聖馬上接住他的球，「不好意思，因為阿公已經走了...」讓李銘順笑噴馬上退場。

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李銘順要唐從聖叫阿公　緊握獎盃緩解緊張

李銘順將獎盃交給唐從聖，要他「先叫阿公」，唐從聖尷尬看著他說，「不好意思，因為阿公已經走了...我不習慣他出現。」把李銘順逗樂，馬上退場，在唐從聖講完感言之後，婁峻碩下意識稱呼李銘順，「阿公我們接下來要看的是...」把台下人逗樂。

張詩盈拿迷你女配　台上淚崩

而接下來兩人又頒發迷你劇集最佳女配角獎頒，李銘順揭開信封先說，「這個人我認識！」原本以為是同劇演員于子育，結果是張詩盈。張詩盈一上台就噴淚，46歲張詩盈是舞台劇演員出身，台北藝術大學戲劇系畢業。2010年以《父後七日》獲台北電影獎最佳女配角，2019年以《我的靈魂是愛做的》獲金馬獎最佳女配角。今年以大愛劇《日日好食光》入圍戲劇節目女配角獎，以《成功路上》或的迷你劇集女配角獎。


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...