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李銘順、婁峻碩今（26）晚擔任金鐘獎頒獎嘉賓，頒發迷你劇集男配角獎，唐從聖以《我的陽過阿公》拿下該獎項，這是他出道多年，首次拿下金鐘獎，他上台時強忍情緒，李銘順想緩和他的情緒，開玩笑要他「先叫阿公」，唐從聖馬上接住他的球，「不好意思，因為阿公已經走了...」讓李銘順笑噴馬上退場。李銘順將獎盃交給唐從聖，要他「先叫阿公」，唐從聖尷尬看著他說，「不好意思，因為阿公已經走了...我不習慣他出現。」把李銘順逗樂，馬上退場，在唐從聖講完感言之後，婁峻碩下意識稱呼李銘順，「阿公我們接下來要看的是...」把台下人逗樂。而接下來兩人又頒發迷你劇集最佳女配角獎頒，李銘順揭開信封先說，「這個人我認識！」原本以為是同劇演員于子育，結果是張詩盈。張詩盈一上台就噴淚，46歲張詩盈是舞台劇演員出身，台北藝術大學戲劇系畢業。2010年以《父後七日》獲台北電影獎最佳女配角，2019年以《我的靈魂是愛做的》獲金馬獎最佳女配角。今年以大愛劇《日日好食光》入圍戲劇節目女配角獎，以《成功路上》或的迷你劇集女配角獎。