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中華職棒味全龍今（26）日在台灣大賽G6以6：0完封中信兄弟，以系列賽4勝2敗的成績奪下隊史第6座年度總冠軍，也是葉君璋教練生涯第3冠（2016、2023年）。葉總在賽後表示，無論教練團或選手從成軍以來都成長很多，老闆與球團也在背後全力支持。葉總坦言今年帶兵壓力沉重，自己也給球團與球迷帶來困擾，甚至不忘幽默自嘲「少講點話會好一點」，自己也還在學習成長。龍隊重返中職6年就奪2冠，葉總說，一路以來看到選手的成長，真的覺得很感動，「球隊剛組時，大家都很年輕，由教練帶著選手成長，今年則是選手給我這個（奪冠）機會。」葉總坦言，今年帶兵壓力確實蠻大的，「其實一整年下來也發生很多事情，造成球團、球迷的一些困擾，所以的確是有一些壓力啦。」談到球隊從2023年的冠軍到今年再度封王，葉總說，「以前在比賽過程中會有一些糾結，現在我覺得球員已經可以讓我很放心，我覺得這就是成長。」他指出，過去看到投手上場，都會擔心會不會保送，「現在很多球員上去是充滿信心，我知道他們可以把比賽處理好，這個就是成長。」被問到奪冠關鍵，葉總直言，球團在每個細節上都很用心，「包括老闆在內，一直想說有什麼可以幫忙的。球團也很努力在各方面配合，像是洋將或是情蒐人員，都給我們很大的幫助。」葉總指出，無論教練團或選手從成軍首年到現在都成長很多，「這些因素造就了今天的結果，我是真的很驕傲，有他們真的太好了。」他也不忘自嘲，「我現在好像純粹就是壓力，當然少講一些話應該會好一點，這方面我自己還要再成長。」葉總透露，他永遠不會忘記自己曾說過「想要打造一個全新的冠軍球隊」，「我該如何打破過去不好的經驗，重新去打造真正好的球隊，包括老闆、球團一直給我機會，讓我去日本、美國、多明尼加學習，我也學習到很多。」對於休賽季規劃，葉總說，「還是一樣滿檔，可能去軟銀、美國，再去秘密的地方，我覺得這些都會有助於球隊的成長。」葉總坦言，自己是很喜歡學習的人，「其實我是一個愛看書的人，從書裡面我知道應該怎麼做。不要說幫到球隊，至少不要成為球隊的負擔。」