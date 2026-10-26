主動向味全龍總教練葉君璋伸手道賀，隨後兩人擁抱過後，平野惠一甚至脫帽鞠躬致意，讓不少兄弟球迷大讚風度很好

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兄弟苦戰6場被淘汰 平野惠一第一時間恭賀葉君璋

平野惠一合約到期 是否留隊備受關注

首先恭喜味全龍的大家，也非常感謝兄弟球迷、味全球迷和所有棒球迷，這麼踴躍地進場加油。所有選手都已經盡了全力，我也非常感謝教練團和所有工作同仁。

之後就是交由球團判斷。

平野惠一展現風度 受到球迷大讚

「平野蠻客氣的」、「我真的很愛平野」

中信兄弟台灣大賽苦戰6場後落敗，主帥平野惠一的連勝4場熱血發言雖然沒有成真，但賽後拋彩帶環節，仍第一時間展現風度，，由於平野惠一合約到期，可能就此離隊，不少象迷也留下哭泣表情，希望留下這位助隊奪下1冠2亞的日籍主帥。兄弟稍早在打線遭到封鎖下，最終0：6苦吞第4敗，連續2年無緣台灣大賽冠軍，賽後平野惠一主動找味全龍總教練葉君璋，表達恭賀之外，也用脫帽、敬禮等肢體動作，展現主帥高風度，葉君璋隨後也回禮致意。平野惠一2023年12月29日正式接任中信兄弟一軍總教練，成為隊史第19任總教練，首年執教就率隊奪下總冠軍，去年也打進台灣大賽，今年還在上半季墊底情況下，下半季上演逆襲秀，助隊一路闖進台灣大賽，可惜苦戰6場後不敵對手。平野惠一過往公開受訪時，除了都會不吝讚賞對手之外，也始終把球迷放在第一位，本場賽後，他也向對手、支持的百萬象迷致意：「當被問到明年狀況時，平野惠一直言會交給公司做決定，表示自己還會帶隊完成11月8日的最後一場賽事，「平野惠一賽後展現高風度的動作，也在網路上瘋傳，獲得球迷一致讚賞，更有人留下哭泣表情，希望這位日籍主帥留隊，，但留言區也意外掀起龍象球迷口水戰，成為台灣大賽結束後，球迷另開闢的戰場。