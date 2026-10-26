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秦漢今（26）日憑《忘了我記得》拿下第61屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）男主角獎」，擊敗李銘順、侯彥西、洪都拉斯及傅孟柏等入圍者，抱回視帝獎座。他未親自出席，由該劇導演劉若英上台代領。他曾以瓊瑤經典劇《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎男演員獎（舊稱），但當時均未獲獎，今年睽違38年再度獲得金鐘獎提名，並成功封帝。劉若英表示，很遺憾秦漢有其他行程無法前往，她代秦漢分享感言，表示：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得，謝謝大家，祝大家幸福」。秦漢在《忘了我記得》中飾演性格調皮、逐漸面臨失智症挑戰的爸爸，與謝盈萱透過父女對手戲，呈現疾病帶來的改變，以及家人面對遺忘時的牽掛。從日常互動到患病後的狀態轉變，他以細膩演出拿下本屆迷你視帝。劉若英先前受訪時曾透露，秦漢得知入圍後，傳訊息給劇組，客氣表示覺得自己「沾光」。當時因另有行程，出席機會不高，但仍努力協調，希望能到場參與，如今確定未能親自領獎，由劉若英代為接受這份肯定。本屆入圍者包括《親密之海》李銘順、《客家電影院－屋下無人》侯彥西、《大仙尪仔》洪都拉斯（洪勝德）、《忘了我記得》秦漢，以及《回魂計》傅孟柏，最終由秦漢脫穎而出。