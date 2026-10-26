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▲楊貴媚（右）和柯佳嬿表情凝重。（圖／翻攝自YouTube＠金鐘獎）

金鐘61緬懷已故藝人橋段出現傅子純、王凱、黃大煒、坣娜、陳盈潔和龐祥麟以及黃大煒的照片，台下演員無一不感到哀傷，鏡頭幾度切到楊貴媚身上，只見她眼眶泛淚，鍾欣凌和柯佳嬿也都神情哀戚，感到不捨。每年三金典禮到了緬懷已故藝人橋段，總是充滿不捨，而今年過世的傅子純、王凱、黃大煒、坣娜、陳盈潔和龐祥麟都在影片中，畫面幾度切到楊貴媚，只見她表情沉重，鍾欣凌、莊凱勛、柯佳嬿也都神情哀戚。傅子純於今年6月因肺炎併發敗血症，疑似因急性白血病於淡水馬偕醫院搶救無效病逝，享年46歲。王凱則是今年7月某天收工回家後突然失聯，鄰居發現住處仍開著電視聲，冷氣也沒關，門把上的外賣也遲遲未取，報警後才驚覺他已死亡。