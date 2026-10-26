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「謝謝我的太太，她真的接住了我所有！」演員楊祐寧等了20多年，今（26）日終於站上金鐘獎舞台領獎，他憑藉《監所男子囚生記》奪下「戲劇節目男配角獎」，擊敗施名帥、陳竹昇、黃鐙輝、潘親御潘親御，上台後，楊祐寧一口氣感謝合作多年的夥伴，最讓人動容的卻是最後提到老婆與3個孩子，他坦言自己等待這個時刻超過20年，就是希望有機會站在台上，親口告訴生命中每個重要的人，他們對自己有多重要。楊祐寧上台後難掩激動，開口先感謝金鐘獎評審，也表示能與其他優秀演員一同入圍已經非常榮幸，接著感謝《監所男子囚生記》的製作團隊、電視台、平台及幕後工作人員，還不忘自嘲，當初一群自認「沒有那麼有水準」的男生，竟然真的一起完成了這麼有水準的作品。談到合作多年的導演，他回憶兩人20多年前就曾一起在雪山拍戲，當時不斷從山上衝下來、再爬回去重拍，如今每次合作依然能感受到無比的自由與信任，直呼這是所有演員夢寐以求的導演。楊祐寧也特別強調，演員從來不是單打獨鬥的工作，即使獎座最後由一個人帶回家，背後其實有整個團隊的付出，「我覺得演員不是一個個人的獎項，它是一個團體獎項。」他逐一感謝劇中演員、同寢室的夥伴及所有工作人員，說到一半還不忘提起平常經常吵架的合作夥伴，笑說雖然兩人每天都在爭執，但他知道對方始終相信自己能把角色演好，未來還是會繼續吵下去，讓原本感性的得獎感言多了幾分幽默。不過，整段感言最溫柔的時刻，他還是留給家人，楊祐寧特別向老婆告白：「」接著提到家中3個可愛的孩子，語氣充滿感謝說：「楊祐寧2004年踏入演藝圈，便憑藉電影《十七歲的天空》奪下第41屆金馬獎最佳新演員獎，之後陸續演出《一頁台北》、《總舖師》、《華燈初上》等作品，演技備受肯定，卻始終與金鐘獎無緣，自2006年第41屆金鐘獎首度入圍以來，直到2025年第60屆金鐘獎，前後4次入圍全數槓龜，如今終於在出道22年後，憑藉《監所男子囚生記》奪下第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，抱回演藝生涯首座金鐘獎。