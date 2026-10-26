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▲李沐（右）、楊一展頒獎之餘，不忘跟好友信心喊話。（圖／三立）

金鐘獎頒獎台上竟然出現「東北大媽」！第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（26）日晚間在台北流行音樂中心舉行，李沐與楊一展搭檔頒發戲劇節目男、女配角獎，沒想到李沐一登台，身上的服裝立刻成為焦點，她穿著一整套紅黑色碎花服裝，從外套到長裙都是密密麻麻的花卉圖案，內搭還是金色上衣，整體造型被觀眾虧：「東北大媽來拜年？」與身旁一身俐落黑色西裝的楊一展形成強烈對比。李沐今晚的造型，短版外套布滿紅色花朵與綠色枝葉，搭配同款長裙，腰間還露出一大片金色布料，視覺效果超搶眼。她也將頭髮盤起，搭配金色圓形耳環，雖然妝容精緻，但因為整套服裝的花色與剪裁，意外穿出一種「東北大媽過新年」的既視感，引起社群一片熱議。李沐與楊一展這次負責頒發戲劇節目女配角獎及男配角獎，一上台便先互相恭喜對方的新作品獲得肯定，楊一恭喜李沐與陳澤耀演出的《黑潮》入圍金馬獎5項大獎，李沐也立刻回敬，提到楊一展參演的《有用的人》在釜山影展拿下導演大獎，楊一展聽完笑問：「我們都是有用的人！」接著兩人開始「工商時間」，楊一展突然點名台下的楊祐寧，大喊：「楊祐寧，你在哪裡？Yo！Yo！Yo！」還當眾提起對方過去多次入圍4次金鐘獎卻始終槓龜的經歷，讓楊祐寧坐在台下忍不住搖頭，不過楊一展隨即補上一句：「但你在我心中是最佳男主角，你是最有用的人！」讓楊祐寧開心舉起雙手比讚，接受這份來自好友的鼓勵與祝福。李沐也趁機向台下的好友送上祝福，先恭喜今晚以《親密之海》、《我們與惡的距離2》雙料入圍女配角獎的于子育，還直接向對方喊話：「Love you！」接著又點名自己的好朋友王渝萱，溫暖表示：「不管妳有沒有上台，妳都是最美的。」王渝萱這次憑藉《喝酒吧！笨蛋》角逐戲劇節目女配角獎，與于子育同場競爭。