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龍隊指出，魏應交對此次失言深感歉意，並誠摯向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。

中華職棒味全龍今（26）日在台灣大賽G6以6：0完封中信兄弟，以系列賽4勝2敗的成績奪下隊史第6座年度總冠軍。不過龍隊母企業、頂新集團董事長魏應交卻在致詞時失言，竟表示「應當給兄弟一點機會、一點希望」，更提及「謝謝葉總精心策劃」，此話一出透過直播放送引發球迷不滿。對此龍隊緊急回應，並表示，魏應交對此次失言深感歉意，「誠摯向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。」龍隊今日在G6靠著洋投梅賽鍶8局無失分好投，以及打線12支安打串連，終場以6：0擊退兄弟，相隔3年奪下隊史第6座年度總冠軍。在奪冠慶祝會上，龍隊母企業、頂新集團董事長魏應交在致詞時卻出現爭議言論，「我們龍象大戰應當給兄弟一點機會、一點希望，這個希望留著，我們以後的龍象大戰會更精采，也會有更多的龍迷，更多的象迷一起來參與我們每一場。我們每一場在大巨蛋都是4萬人，所以這是要謝謝葉總教練精心的策劃。」魏應交此話一出，經過直播放送，瞬間引發球迷熱烈討論與反彈。不少龍迷傻眼，直呼無法理解魏應交的表達方式。針對魏應交董事長於封王香檳慶祝會上的發言，龍隊表示，「當時在封王的喜悅與歡樂氣氛下，以較為輕鬆、幽默的方式形容系列賽的起伏，然而相關言詞確實失當，未能妥善拿捏分寸。」龍隊進一步表示，「每一場比賽，都是教練團與球員全力以赴，一球一分努力拚出的成果。這座總冠軍得來不易，每一份努力都值得尊重。也特別感謝中信兄弟展現的拚戰精神，成就如此精彩的台灣大賽。再次感謝所有球員、教練團及一路支持的球迷，期盼大家共同珍惜這份屬於台灣棒球的感動與榮耀。」