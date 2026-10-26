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中華職棒味全龍今（26）日在台灣大賽G6以6：0完封中信兄弟，以系列賽4勝2敗的成績奪下隊史第6座年度總冠軍。龍隊領隊丁仲緯表示，雖然還沒跟主帥葉君璋談續約，但仍希望由葉總繼續執教。關於今年的奪冠獎金，丁仲緯笑說選手表現太好，所以還需要再精算，但絕對比2023年還要豐碩。龍隊4場主場共湧入15萬7746人入場，丁仲緯粗估票房收益破2億，「球團投入很多心血，希望能養成長期的龍迷，這是主要目標。」龍隊今年能夠奪冠，陣中4洋投鋼龍（Andrew Gagnon）、魔神龍（Marcelo Martinez）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）、蔣銲（John Gant）與「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）功不可沒。龍隊領隊丁仲緯透露，「我們有累積一些數據跟經驗，針對情蒐跟分析團隊的數據做挑選。包含新找洋將或是既有的洋將，當初希望組成健全的洋將團隊。」丁仲緯表示，很感謝洋將們今年的付出，讓龍隊能夠順利奪冠，至於明年球季是否會沿用舊班底，丁仲緯說，「這部分準備工作其實一直陸續有在做，就希望有好的結果讓球迷可以知道。」丁仲緯也肯定總教練葉君璋今年的執教成績，「還是希望他繼續帶領團隊一直走下去。我們沒有特別談（續約），但大家一直都希望打造有競爭力的團隊，這是我們的共識。我覺得葉總是一位很有能力的總教練。」丁仲緯也說，除了葉總，教練部門、後勤、情蒐、球探都在背後付出，「我覺得這都是我們今年成功的主要關鍵。」被問到今年選手奪冠獎金，丁仲緯笑說選手打得太好了，目前還要細算，「我們有既定的獎金規劃，當球員的表現越好，獎金的額度就會拉得越高，詳細的數字可能還要再精算一下，因為他們今天真的打得太好了，所以我覺得應該會蠻豐碩的。」丁仲緯也掛保證，今年的奪冠獎金一定會比2023年奪冠還要多。龍隊在大巨蛋共打了4場主場比賽，共湧入15萬7746人入場，丁仲緯粗估票房收益破2億，「關鍵還是在於希望讓球迷有很好的體驗。不管是大家看封王的儀式，進場的各種贈品或活動規劃，球團都投入非常多心血進去。希望養成長期的龍迷、長期支持台灣棒球的球迷，這才是我們主要努力的目標。」