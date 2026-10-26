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▲舒米恩（如圖）以入圍者及表演嘉賓雙重身分登上舞台，不過最後「最佳戲劇原創歌曲獎」由米莎〈屋下有人〉奪下。（圖／金鐘獎YT）

第61屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮今晚（26日）登場，「最佳戲劇原創歌曲」表演邀來舒米恩與柏霖PoLin合作，兩人將以不同聲線重新詮釋本屆5首入圍作品。其中，柏霖開全麥飆唱，超穩表現讓網友線上狂問：「他是誰？」意外引起熱議。事實上，柏霖曾是一名舞者，2021年參加歌唱選秀節目《聲林之王》奪下冠軍，並正式進軍歌壇。舒米恩與柏霖今晚合作演出，一連演唱入圍「最佳戲劇原創歌曲」的作品，包括〈不開心就跳起來〉、〈日租便利店 Life With You〉、〈未來的昨天〉、〈屋下有人〉以及〈假日的山谷〉。其中，柏霖開全麥自彈自唱，超乎水準的表現立刻引發網友熱議，紛紛留言狂讚：「柏霖很穩」、「太好聽了吧」、「一開頭就超好聽」、「柏霖整段都非常棒…」、「柏霖也太會唱了吧」，另外也有不少人好奇問他是誰？柏霖不僅有著帥氣外型，10歲開始學習芭蕾舞的他，曾是一名國際舞者，然而因長期練舞，左胯（大腿上方）的軟骨組織磨損非常嚴重，2020年決定放下舞蹈職涯，開始全面朝音樂發展。柏霖2021年底參加選秀節目《聲林之王3》，憑著實力拿下冠軍並順利進軍歌壇，去年以專輯《允許萬物破碎》首度入圍金曲獎最佳華語男歌手獎。另外，舒米恩今年憑《假日到山裏來看你》主題曲〈假日的山谷〉角逐戲劇類原創歌曲獎，以入圍者及表演嘉賓雙重身分登上舞台，今晚演出看得出有些緊張，不過好歌喉仍讓全場聽了陶醉，至於獎項最後由米莎〈屋下有人〉奪下，舒米恩無緣上台領獎。