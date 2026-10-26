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中華職棒味全龍外野手陳子豪去年以FA（自由球員）身分加盟味全龍，今（26）日隨隊奪下隊史第6座年度總冠軍。生涯前9次台灣大賽都是身披黃衫，陳子豪談到與老東家中信兄弟的交手心得，他坦言沒想到前3戰能取得連勝，自己也有點被對方尚未進入狀況嚇到，「拿下3連勝後就想趕快結束系列賽，很怕他們突然打起來，因為他們太有經驗了。」陳子豪去年告別老東家兄弟，以10年1.3億超大型合約加盟龍隊，今年首度隨隊參與台灣大賽，6場比賽21打數擊出4支安打，打擊率1成90。過去曾披黃衫打過9次台灣大賽，陳子豪談到這次與老東家的交手，「他們在台灣大賽很有經驗，其實我們前面拿到3連勝的時候，自己也有點嚇到說，『欸？他們還沒進入狀況，然後我們就拿到3勝。』」陳子豪坦言，當龍隊3連勝到手後，全隊的想法就是積極搶下第4勝，「因為怕他們會突然打起來，我們會沒辦法去應對，所以那時候想要盡快結束系列賽。」陳子豪去年加盟龍隊後，這2年例行賽的表現不理想，但在台灣大賽上仍獲得場場先發的機會。陳子豪感謝總教練葉君璋給他機會，「他其實是很細心的教練，也不會去做過度的改變，會給你很多時間，讓你自己去調整。那自己就是第2年了，到後面時才慢慢比較好一點，自己也是蠻不好意思的。」陳子豪直言，不會因為自己的高身價而過度在意台灣大賽的個人數據，「我一開始會擔心自己這樣想，但因為這個是短期賽，所以其實不會把自己的成績想得太重要。在短期賽氣氛、作戰比較重要，所以自己沒有那麼在意成績。」談到轉隊後奪下首冠，陳子豪說，「當然是很開心，雖然這2年（例行賽）的表現都不是很好，但是球隊還是能夠拿到總冠軍，代表這支球隊年輕選手都很厲害。所以我覺得我們在往後的路上應該會更強，因為他們真的都很強。」