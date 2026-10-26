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《親密之海》今（26）日拿下第61屆金鐘獎「迷你劇集獎」，透過李銘順、于子育、瑞瑪席丹等演員交織出的情感關係，描繪親密關係裡的依賴、欲望與孤獨，抱回節目大獎，其中本劇的瑞瑪席丹也獲得「迷你劇集（電視電影） 女主角」獎項。《親密之海》中，李銘順飾演文創集團老闆李憲宏，擁有婚姻，卻放不下最了解自己的沈曉雯（于子育飾），後來又與瑞瑪席丹飾演的莉蓮（Lilian）發展感情，讓人物關係更加複雜。于子育飾演的沈曉雯，是工作上精明能幹的企業經理人，面對感情卻陷在長達25年的地下戀情，默默守候已婚的李憲宏。角色在事業與愛情中的反差，也成為劇中重要的情感線索。李銘順先前談到角色時，表示希望以真實的中年男士狀態演出，不會為了感情戲，刻意把外型練得不像人物。他認為李憲宏本來就是企業家，「如果他太完美，那反而是破壞了角色。」于子育則在劇中挑戰出道以來最大尺度的親密戲，除了情慾演出，也得呈現沈曉雯長期壓抑的情緒。當付出始終換不來期待的回應，她最終說出「我不愛你了」，選擇離開，為這段關係畫下句點。