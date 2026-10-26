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美股歷經上周的跌勢後，本周盤勢備受關注，今（26日）周一開盤，費城半導體指數早盤終止跌勢，上揚160點，包含台積電在內等科技股同樣止跌回升。美股主要指數早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數上漲213點，漲幅0.41%；那斯達克指數小漲72點，漲幅0.28%；標普500指數小漲32點，漲幅0.45%；費城半導體指數勁揚167點，漲幅1.3%。個股部分，台積電ADR小漲1%開出，上周逆勢上揚的蘋果，在今日科技股反彈之際股價反而下跌1%；記憶體族群稍稍止跌，美光小漲2%，SK海力士股價漲幅則超過2%。根據路透報導，Anthropic正式提交美國IPO申請，預計將在那斯達克掛牌。招股書顯示，2026年上半年公司營收達163億美元，但淨虧損也大幅擴大至807億美元。文件中披露了巨額虧損和火熱的收入增長，快速成長得益於大型科技公司瘋狂的支出，這推動了人工智慧股票的上漲，同時也引發了人們對高估值和不斷上升的債務的擔憂。