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▲瑞瑪席丹以《親密之海》拿下迷你劇集（電視電影）女主角獎。（圖／三立）

第61屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎今晚（26）日由《親密之海》瑞瑪席丹奪下，沒想到公布得獎者前，意外捕捉到她打哈欠的畫面，下一秒聽見自己名字，就立刻驚訝到張大嘴巴，完全不敢相信自己得獎，直到走上台領獎都還沒回過神，對著麥克風先冒出一聲「啊？」才開始致詞，講到一半更因為想起拍戲期間的低潮與自我懷疑，忍不住哽咽，而在劇中飾演她「情夫」的李銘順，也坐在台下笑得合不攏嘴，不斷鼓掌替她開心。「獎迷你劇集（電視電影）女主角獎」由傅孟柏、邵雨薇共同頒發，兩人在台上互動時，傅孟柏的主持發言一度讓現場氣氛有些冷場，當時鏡頭轉拍入圍者席，瑞瑪席丹正好抬手遮著嘴巴打哈欠；直到聽見「瑞瑪席丹」4個字，她才驚訝張大嘴巴，整個人愣在座位上，一旁的入圍者則立刻露出笑容替她鼓掌。瑞瑪席丹上台後仍然滿臉不可置信，開口先是一聲「啊？」接著才說：「謝謝評審，謝謝導演，謝謝幕前幕後的每一位工作夥伴，謝謝你們相信我，把莉蓮這個角色交給我。」她坦言，拍攝《親密之海》後，自己經歷了很長一段等待，也曾陷入低潮，甚至開始懷疑自己是否適合繼續當演員，直到慢慢理解角色，才發現過去一直想藏起來的敏感與脆弱，其實也是表演的一部分。「演戲慢慢教會我，其實不用把很多自己的敏感和脆弱藏起來。」瑞瑪席丹說，正是那些曾經讓她不知所措的情緒，反而幫助她更接近莉蓮的內心。說到這裡，她情緒逐漸激動、開始哽咽，最後特別感謝家人、朋友及一路支持自己的人，「謝謝你們在我懷疑自己的時候，還能幫助我相信自己。」而鏡頭帶到台下的合作夥伴李銘順時，他始終掛著燦爛笑容，不斷拍手祝賀這位戲裡的情人。瑞瑪席丹這次憑藉《親密之海》飾演林莉蓮，挑戰為愛不顧一切的複雜角色，劇中更與李銘順有大尺度床戲，她先前在星光大道受訪時便透露，莉蓮有許多需要反覆揣摩的內心層次，為了詮釋角色花了很長時間準備。這次她擊敗《客家電影院－小包袱》吳奕蓉、《回魂計》李心潔與舒淇、《晚安，瑪卡龍》許莉廷，以及《忘了我記得》謝盈萱，拿下第61屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎。