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中華職棒味全龍今（26）日在台灣大賽奪下隊史第6冠，當家游擊手張政禹獲選勝隊優秀球員，他在賽後直呼中信兄弟是可敬的對手，「3連勝後被追2場，有捏一把冷汗。」值得一提的是，張政禹賽後特別與弟弟張士綸擁抱，「我跟他講說辛苦了，今年有一個很棒的賽季。明年我們再挑戰一次，期待我們在頂峰相見。」至於張政禹後腦勺的最後1條髒辮，則由總教練葉君璋親自操刀剪下。在今年台灣大賽，張政禹的攻守表現是龍隊奪冠重要功臣，6場比賽敲出7安、6打點，打擊率3成33，防守端則是不斷上演精彩守備，被選為勝隊優秀球員。他賽後直呼兄弟是非常可敬的對手，「他們在0勝3敗時還連扳2場，真的蠻厲害的。我們就是盡量打好每場比賽，每個人都很辛苦，一整年這樣撐下來，當然我們前面先3勝後被拿2勝時，還是有捏一把冷汗。」被問到這一冠與2023年有何不同，張政禹直言是「長大了」，「因為蠻多這2、3年一起走過來的選手，那時候（2023年）可能還需要教練在旁邊協助，但今年我們已經知道自己該做什麼了。」值得一提的是，張政禹要前往香檳慶祝會前，還特別與效力兄弟的弟弟張士綸擁抱，他也透露兩人對話，「我跟他講說辛苦了，今年有一個很棒的賽季。明年我們再挑戰一次，期待我們在頂峰相見。」弟弟張士綸在台灣大賽陷入低潮，今日G6甚至被移出先發打線，張政禹說，「我覺得這些都是經驗，應該不是只有他一個人打不好，我們隊也蠻多人打不好的。」張政禹直言，經過今年的台灣大賽，相信弟弟明年會看淡一些事情，「不會把事情想得那麼嚴重啦。我覺得這個對他來講是很棒的經驗，希望他可以繼續加油。」在台灣大賽開打前，張政禹特別留了4條髒辮，奪下1勝就剪1條，不過最後1條髒辮卻在颱風天脫落，最後靠著後勤人員協助成功綁上，「隊友要我趕快綁回去，不然沒辦法剪就一直沒贏球，今天結果是好的，所以有時候不得不信邪。」張政禹這最後1條髒辮也在賽後由總教練葉君璋親自操刀剪下，替今年球季做出完美結尾。