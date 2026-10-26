台劇《親密之海》在第61屆金鐘獎入圍了10項大獎，甚至女主角瑞瑪席丹拿下了迷你劇集女主角獎，她在劇中跟李銘順大談父女戀，故事圍繞慾望、愛情、孤獨與控制，透過多段跨世代親密關係，揭開角色各自壓抑的情感與渴望，《NOWNEWS今日新聞》為您整理劇情介紹、線上看平台，讓大家都能夠享受這部佳作。
《親密之海》演什麼？瑞瑪席丹談父女戀拿金鐘
《親密之海》改編自小說《群島》，劇情環繞在吳慷仁飾演的阿榮、李銘順飾演的李憲宏、瑞瑪席丹飾演的莉蓮、于子育飾演的曉雯4個人之間，透過大膽的情慾展現來描述人與人之間最細膩的情感慾望，深入探討人與人之間最真實、也最困難的連結。
瑞瑪席丹在劇中飾演的莉蓮是一個慾望與自由交織的角色，她的率性無畏，打破了李憲宏原本既定的人生軌道，對李憲宏的感情也是真心而坦率，不過她其實是雙性戀，讓這段感情關係增添了更多層次。
《親密之海》線上看連結？登入會員免費看
《親密之海》於2025年7月18日首播，台灣觀眾可透過CATCHPLAY、CATCHPLAY電影台及LINE TV收看，作品以大膽題材探討現代人的親密關係，也讓演員的情感詮釋成為討論焦點，想了解這段充滿慾望與糾葛的故事，那千萬別錯過線上追劇的好機會。
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《親密之海》改編自小說《群島》，劇情環繞在吳慷仁飾演的阿榮、李銘順飾演的李憲宏、瑞瑪席丹飾演的莉蓮、于子育飾演的曉雯4個人之間，透過大膽的情慾展現來描述人與人之間最細膩的情感慾望，深入探討人與人之間最真實、也最困難的連結。
瑞瑪席丹在劇中飾演的莉蓮是一個慾望與自由交織的角色，她的率性無畏，打破了李憲宏原本既定的人生軌道，對李憲宏的感情也是真心而坦率，不過她其實是雙性戀，讓這段感情關係增添了更多層次。
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《親密之海》於2025年7月18日首播，台灣觀眾可透過CATCHPLAY、CATCHPLAY電影台及LINE TV收看，作品以大膽題材探討現代人的親密關係，也讓演員的情感詮釋成為討論焦點，想了解這段充滿慾望與糾葛的故事，那千萬別錯過線上追劇的好機會。
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