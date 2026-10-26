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人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 於週一正式向美國主管機關遞交首次公開發行（IPO）申請文件。文件顯示，儘管開發高階技術面臨龐大成本支出，公司仍展現出打造足以重塑全球經濟體系的人工智慧野心，並揭露了逐漸增加的虧損與呈現爆炸性成長的營收表現。根據路透報導，這份申請文件凸顯出 Anthropic 過去一年的迅猛擴張。此一成長主要由科技巨頭們不惜代價的資本支出所推動，雖然這些支出帶動了 AI 概念股的強勁漲勢，但也引發外界對估值過高與債務攀升的疑慮。在 2026 年上半年，Anthropic 的淨虧損擴大至 807 億美元，主因在於其可轉換為公司股票的債券公允價值大幅上升；該期間的營收則約為 163 億美元。截至 6 月 30 日止的單季營收，更較去年同期驚人成長了1368%。這場 IPO 備受矚目，外界預期以熱門「Claude」模型聞名的 Anthropic，將藉此確立其指標地位，成為華爾街評估包括競爭對手 OpenAI 在內等頂尖 AI 企業估值的定價基準。隨著市場波動加劇促使多家企業推遲上市，原先熱絡的秋季 IPO 檔期反倒顯得冷清，但 Anthropic 仍選擇加速推進上市計畫。此次掛牌將為 Anthropic 擴展充沛的資金管道，以支持其耗資巨大的 AI 研發野心，因開發與運行這類複雜模型需要對運算基礎設施投入大量資本。然而，目前全球股市遭遇重挫，投資人對舉債推動的 AI 投資狂潮逐漸感到不安，並開始質疑湧入資料中心、晶片與算力的數兆美元資金，能否以足夠快的速度帶來回報，以支撐目前居高不下的估值；不斷上升的借貸成本與公債殖利率更增添了市場的謹慎氛圍。路透報導指出，在該新創公司近期於一場投資人活動中揭露部分財務細節後，現有及潛在投資人對其估值已由一週前的約 2 兆美元降至約 1.5 兆美元。Anthropic 在公開說明書中直言：「我們的成功在很大程度上取決於我們持續開發最先進、能力最強之 AI 模型的能力，任何在此方面的失利都可能對我們的業務造成不利影響。」這項上市計畫推動之際，Anthropic 自身的研究也引發了對先進 AI 系統的擔憂。在受控測試中，其模型展現了包括破壞程式碼、協助詐欺以及操縱資訊等行為。隨著各大科技廠競相將 AI 商業化，這些發現加深了各界對如何有效控管日益強大之系統的焦慮。Anthropic 執行長阿莫戴（Dario Amodei）曾呼籲全球 AI 界放緩發布新功能的腳步，以妥善因應相關風險。不過，在 ChatGPT 開發商 OpenAI 推出 GPT-6 Astra 模型後，該公司隨後也發表了 Opus 5.5 模型立刻跟上競爭步伐。說明書特別點出與模型相關的潛在風險，指出其可能展現「自我保護行為」，包括企圖「抗拒關機」、「隱匿或竄改資訊」，甚至是「類似勒索」的舉動。完成 IPO 後，Anthropic 將於那斯達克掛牌上市，股票代號為「ANT」。這份送件文件尚未揭露具體發行條件，包括擬出售股數與預計發行價格區間。Anthropic 於 2021 年由一群研究人員創立，並在今年 5 月的一輪融資中獲估值達 9,650 億美元，吸引了矽谷與華爾街多家重量級機構注資。亞馬遜（Amazon）與 Alphabet 旗下的 Google 為其早期戰略合作夥伴，除向其投資數十億美元外，也提供了訓練與部署 Claude 模型所需的雲端運算設施。該公司在說明書中表示：「我們相信，這股豐沛的 AI 力量將迅速重塑全球經濟的各個領域，影響力將超越工業化、電氣化、半導體與網際網路帶來的變革。」Anthropic 預期，其運算與基礎設施支出將持續增加，且在可預見的未來仍將是最大筆的營運支出。此外，其營收與應收帳款高度集中於少數客戶與銷售管道。在打造最頂尖AI生態系統的競賽中，Anthropic 目前仍與 OpenAI 呈現激烈競爭。OpenAI 已於 6 月秘密遞交 IPO 申請，預計於 2027 年初上市。OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）9 月曾表示今年不會推動掛牌，理由是基於對 AI 安全性的考量。Anthropic 本次上市緊隨馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 之後；SpaceX 在 6 月以 750 億美元的募資規模改寫 IPO 歷史紀錄，當時公司估值高達 1.75 兆美元。高盛（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）正率領華爾街承銷商團隊負責本次發行作業。