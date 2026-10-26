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女星瑞瑪席丹以《親密之海》爆冷拿下第61屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）女主角獎」，在舒淇、李心潔、謝盈萱3位金馬影后的夾擊下成功突圍。評審召集人姚經玉在頒獎結束後透露，該獎項歷經4輪激烈討論，最後由瑞瑪席丹與李心潔正面對決，瑞瑪以7比2勝出，奪獎關鍵是她完全擺脫混血外型的限制，並將劇中橫跨男女的多段感情演得令人信服。本屆迷你視后競爭激烈，瑞瑪席丹除了面對《回魂計》舒淇、李心潔及《忘了我記得》謝盈萱3位金馬影后，還有吳奕蓉、許莉廷等實力派演員，最終結果由她勝出，成為典禮一大驚喜。姚經玉表示，評審討論瑞瑪席丹的演出時，首先注意到她成功「甩開混血兒的外型」。雖然瑞瑪外貌鮮明，但觀眾進入《親密之海》的故事後，不會被她原本的明星形象或外型牽制，而是能完全相信角色的存在。瑞瑪席丹在劇中也同時面對多段感情，對象包括男性與女性，不同關係各自帶有慾望、依賴、傷害與情感拉扯。姚經玉指出，不論瑞瑪與哪一名角色發展感情，都能讓觀眾信服，「她的表演幅度和跨度非常大」，成為最後勝出的主要原因。女主角獎經過4輪討論後，最後由瑞瑪席丹與李心潔進行一對一決選。李心潔在《回魂計》中飾演為女兒復仇的媽媽，從壓抑悲痛到冷靜執行復仇，成為同劇兩位女主角中率先獲得評審集中支持的人選，最後以2票不敵拿下7票的瑞瑪。舒淇在評選初期同樣曾被提出討論，謝盈萱則一路留到倒數第二輪。姚經玉表示，部分評審非常喜歡謝盈萱在《忘了我記得》的表現，認為她這次展現出的層次超越過往作品，只是本屆女主角競爭過於激烈，最終仍由瑞瑪與李心潔挺進最後決選。