女大生領口罩秀「稀奇3花色」　再揭隱藏2特寫驚呼：超Q

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，造成各地都有大量的災情發生，也因為疫情延燒，因此台灣政府便推出「口罩實名制」，除現有健保特約藥局及衛生所等實體通路販售外，民眾還可透過網路預購，至超商完成取貨，可說是相當便利。而近日就有一位女網友在網路上秀出自己領的口罩，不但有著 3 種花色，更還有隱藏的 2 特寫，引起熱議。
這位網友在網路論壇《 Dcard 》上 PO 出一篇「超可愛口罩」的文章表示，自己去家中附近的藥局領口罩時拿到了 3 種不一樣花色的口罩，超美的口罩讓原 PO 驚呼「第一次領口罩領到有花色的，真的超開心，藥師還很可愛的跟我說我是第一個拿到混色版的，一看到真的超開心的」，而從圖片中可以看到，這 3 種口罩不如以往的素色款式，而是有著可愛的圖案。
沒想到當原 PO 將口罩攤開後更驚人的發現誇張的 2 隱藏特寫，原來是口罩上竟有著「熊貓」和「 Q 版神明」，這更讓她驚呼「真的超 Q 超可愛」，同時也感謝辛苦工作的護理人員以及日夜趕工的國家口罩隊，而網友們看完後紛紛留言表示「晚上有藥局公布有特殊色，早上立馬起個大早，上早 8 前去領，超喜歡」、「我覺得超可愛」、「這個真的很特殊」。（編輯：王柏文）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。