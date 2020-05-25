影／新加坡男孩「疫情解封吃麥當勞」　下秒崩潰真相曝光

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，造成世界各地都有大量的災情發生，也因為疫情延燒，許多國家開始實施「封城政策」，而新加坡封城數月，現在逐漸開放，人們的生活也慢慢恢復正常。但有一位小男孩卻在封城結束後，吃下了期待已久的「麥當勞」，沒想到下一秒反應竟崩潰痛哭，引起熱議。
根據外媒報導，新加坡的一位 9 歲男孩 Adam Bin Mohammad Irwan 是麥當勞的常客，因為疫情關係，前一陣子他們家附近的麥當勞暫停營業，因此被迫讓他與「最愛的食物分離」，而現在疫情舒緩，生活逐漸恢復正常， Adam 的媽媽便特地馬上的將麥當勞的雞塊、薯條買回來，準備給 Adam 一個大驚喜，並打算用手機拍下 Adam 看到他與久違的「麥當勞」後有啥反應。
從影片中可以看到，剛開始 Adam 還以為媽媽可能在惡作劇，但看到桌子上的食物時，他才知道媽媽是來真的，於是他迫不及待的拿起雞塊放到嘴巴裡，但因為實在太久沒吃到了，因喜悅而湧上一股情緒，讓他忍不住爆淚，那委屈又滿足的表情讓人忍俊不禁，又心生憐惜。
而事後 Adam 的媽媽解釋，「 Adam 這段日子以來他一直沒辦法吃到最愛的食物，現在心願達成，情緒起伏才會這麼大」，網友們看完後紛紛留言表示「好可愛的小弟弟」、「我只要麥當勞其他都不要」、「弟弟心裡想： I want a big Mac 」、「弟弟真的忍很久了」。（編輯：王柏文）
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