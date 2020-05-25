為何台灣疫情時房價不跌反漲？知情人揭4點真相：很有感

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，造成各地都有大量的災情發生，也因為疫情延燒，世界各國都生活、經濟都受到了影響。因此就有網友在網路上表示疑惑，「為何台灣疫情時房價不跌反漲？」沒想到卻有知情人點出 4 點真相，直呼「其實很有感」，引起熱議。
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「疫情期間房價為何不跌反漲？」的文章表示，「最近儘管疫情延燒，但是房價卻是不跌反漲，漲勢還愈來愈加速，銷售率也是一直往上，有些案子甚至還創新高成交，土地成交情況也是相當暢旺，地產業可以說完全感受不到疫情造成的不景氣，為何會如此呢？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情人揭露了 4 點真相，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「很多建案直接被香港人掃掉了」、「並不是沒有被影響，如果沒有疫情會漲更多」、「台灣存款多的人太多了，而且除了台北市其他地區蛋白也才一千左右就能，買到對那些人來講太簡單」、「利率啊，這麼簡單」。
不過卻有知情的網友認為，「台灣疫情沒爆發，失業率沒炸開，金融業沒炸掉」、「股票都還沒救起來就急急忙忙先降息和開房貸後門」、「這次事件反應時間太短，台灣不動產崩潰點火要兩年」和「台灣人很會存錢還有台灣人大多資產都放不動產，而不是股票」，以上 4 點為最主要的原因，原 PO 更直言「尤其是第 4 點，台灣人很會存錢外加大多人都不玩股票，所以經濟快速震盪的時候，台灣人很多都狀況外，反觀美國，股票震盪一下，中產階級很多就很有感，一方面是因為他們可動用資金很少，另一方面很多人會存股」。（編輯：王柏文）
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