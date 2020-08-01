染疫工程師足跡曝光！酒吧、健身館入列感染風險

染疫比利時籍技工足跡曝光！國內新冠肺炎疫情今（1）日新增6例境外移入，1例待釐清，其中案469為20多歲比利時籍的離岸風技工原本想7月29日想出境返國，到醫院自費採檢確診，彰化衛生局針對技工接觸的縣內24場所以及371名接觸者進行疫調。

▲外籍技師同一處工作的員工及台籍友人，目前都居家隔離並採檢。（圖 彰化衛生局 ／記者陳雅芳翻攝，2020.08.01）

中央流行疫情指揮中心今天公布新增7例確診者，6例為境外感染，其中案469中央仍不肯明確定義為本土感染或境外感染，強調感染源仍需再釐清

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彰化縣衛生局指出，已針對這名比利時20多歲工程師進行疫調，初步匡列371名接觸者。

彰化縣衛生局表示，這名外籍技師5月3日入境後先在旅館居家檢疫，5月21日至6月18日待在彰化工作，6月19日曾北上台北，6月30日在搭高鐵轉計程車回彰化，休假期間多往台北酒吧、也曾往台中、宜蘭等地旅遊或訪友，也會上私人健身房健身，輪流住宿3家旅館。

▲彰化縣衛生局的疫調，目前該名年輕外籍技師，光在彰化縣內活動的場所就有24處。（圖 彰化衛生局 ／記者陳雅芳翻攝，2020.08.01）

彰化縣衛生局疫調說明，目前該名年輕外籍技師，光在彰化縣內活動的場所就有24處，共計371名接觸者，其中有49人居家隔離、116人自主健康管理，另有206人感染風險評估中。與外籍技師同公司的外籍員工也將全面進行清查，已全數通知要求進行採檢。

據了解，該名技工平時沒有戴口罩習慣，停留彰化期間活動範圍包括職場、旅館、餐廳以及健身房、酒吧等社交場所，平常以計程車、高鐵與自轎車作為交通工具，他主要接觸者有職場員工、母國外籍人士、在台友人與活動場域接觸到的人，彰化衛生局疫調後，有49人居家隔離、116人自主健康管理、206人進行感染風險評估。