彰縣衛生局「有違規行為但無法可罰」　政風調查風波落幕

彰化縣衛生局對無症狀居家檢疫者採檢，衛福部啟動政風單位調查，中央疫情指揮中心今（23）日公布廉政小組調查結果，認定彰化衛生局違反傳染病防治法，但違反指揮官統一指揮並無相關行政裁罰，彰化長王惠美說，指揮中心的廉政調查結果，縣府予以尊重。





中央流行疫情指揮中心今公布，彰化縣衛生局自行執行擴大採檢居家檢疫無症狀者計畫的調查報告，完成2階段調查，結果認定彰化縣衛生局違反指揮中心防治政策、處置或措施，有違規行為，但無法可罰，現階段交由彰化縣政府依公務員服務法、考績法及懲戒法等規定辦理。

▲彰化長王惠美慰問第一線防疫人員。（資料照 圖／記者陳雅芳攝）

彰化縣衛生局採檢未出現新冠肺炎症狀的居家檢疫少年，卻遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，紛擾不斷，指揮官陳時中今（23）說，彰化縣衛生局違反指揮中心防治政策、處置或措施，另涉有公務員違法或怠於執行職務之失職行為，應由彰化縣政府依其具體情節循公務員服務法、考績法及懲戒法等規定辦理。

▲彰化縣衛生局對無症狀居家檢疫者採檢，衛福部啟動政風單位調查，衛生局長葉彥伯露出笑容強調，最重要還是認真做防疫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.23）

指揮中心表示，現行傳染病防治法對於地方主管機關違反第5條所定權責事項，或違反第17條第1項指揮官統一指揮、督導及協調者，並無相關行政裁處罰則規定，若地方主管機關未落實執行防疫政策或有逾越法規權限之作為，是否適用傳染病防治法規範，未來可於傳染病防治法修正時，參考立法例併同為立法政策評估。

彰化政府表示，彰化縣衛生局在防疫過程中的作為，絕對是為了保障縣民的健康提前部署，而且都是遵照中央指揮中心的規定辦理，當下中央地方一條心應以防疫為優先，後續相關程序等收到正式調查報告後，再做適當處理。