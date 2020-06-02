廣州又爆出「假奶粉」　60名受害者：孩發育遲緩、佝僂病

▲廣州一位新生兒的媽媽，在網路上寫信求助小孩服用水解配方的奶粉後，不但過敏沒有改善，還出現發育遲緩的症狀。後約 60 位家長相繼反應，飲用同牌奶粉的幼兒有同樣的狀況。（圖／翻攝自微博）

▲受害者在網路貼上小孩的過敏診斷，以及醫生推薦的假奶粉。（圖／翻攝自微博）

中國廣州近日傳出 2 款「毒奶粉」事件，適逢 6 月 1 日兒童節，毒奶粉事件在微博上受到廣泛討論，約 60 名家長透過網路控訴遭到醫生推薦假奶粉，受害幼兒甚至出現發育遲緩、營養不良、佝僂病的症狀。綜合中國媒體、微博訊息，廣州市「貝兒呔」、「敏兒舒 2 號」假奶粉事件不斷發酵。上個月 16 日，廣州一位家長在網路上發表「來自新手媽媽的求助」，稱她的孩子在 2019 年 6 月出生後被診斷為「牛奶蛋白過敏」。據統計約有 2% 至 3% 的嬰幼兒會因為不易消化大分子的牛奶蛋白質，引起過敏反應，因此市面上有些奶粉會將蛋白質水解，降低過敏原。廣州醫科大學附屬第三醫院的張醫生向「來自新手媽媽的求助」作者推薦向經銷商購買「敏兒舒 2 號」水解奶粉。然而，小孩的過敏體質不但沒有見好，還被診斷出發育遲緩。此文在廣州地區流傳後，許多購買同樣產品的家長，將家中幼兒帶往醫院檢查後，也被診斷出營養不良、佝僂病。《健康時報記者》統計，至少有 10 多家醫院的醫生推薦這兩款稱奶粉給家長，涉案醫院包括廣州兒童醫院珠江新城分院、廣州醫科大學附屬第三醫院、廣州市附屬第五醫院、廣州市兒童醫院、廣州婦女兒童醫療中心等。廣州市衛健委現已對此介入調查。且根據企業信用信息查詢發現，這兩款奶粉的生產商均為廣州特益孚特實業有限公司，經銷商為廣州市能嬰貿易有限公司。