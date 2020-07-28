擊沉當魚礁！行政院宣示打擊盜採砂石維護台灣淺礁漁權

▲中國大陸抽(運)砂船侵入我國海域盜砂原以金門、馬祖為主，近年因大陸沿海禁採砂石，澎湖海域的臺灣淺灘漸成盜採熱區。（圖／澎湖海巡隊提供）

▲海巡署表示，109年1月迄7月底，海巡艦船在臺灣灘海域驅離中國大陸抽（運）砂船計2,988艘次。（圖／澎湖海巡隊提供）

行政院針對台灣淺灘遭大陸盜採砂石召開跨部會議研商對策，經與會專家學者討論後決定，扣留之抽砂船仍以「拍賣」為優先，並採優先限制條件拍賣，以防扣留之抽(運)砂船重回陸方船東手中；另針對拍賣未果之抽(運)砂船，將移作「軍方做靶船擊沉」、「委託拆解」、「海洋棄置沈入大海」或「做人工漁礁」等方式處理。中國大陸抽(運)砂船侵入我國海域盜砂原以金門、馬祖為主，近年澎湖海域的臺灣淺灘漸成盜採熱區﹔108年10月24日海巡署艦隊分署、偵防分署、空勤總隊直升機，首次執行臺灣淺灘海域違法抽砂專案取締任務，迄今共計執行2次，扣留大陸籍「長興36號」運砂船(總噸位27,711噸)、「豐溢9969號」抽砂船(總噸位4,226噸)及「海航5679號」抽砂船(總噸位7,539噸)等3艘非法船舶，展現海巡署強勢執法。海巡署艦隊分署表示，105年迄今海巡署已於金門地區查扣7艘船、馬祖地區查扣5艘、臺灣灘海域查扣3艘，合計查扣15艘船，並首度依《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》於臺灣灘海域查扣中國大陸籍「長興36號」運砂船及「豐溢9969號」抽砂船，最終由澎湖地方法院判處船員5至6個月有期徒刑，船舶沒收；第3艘查扣的「海航5679號」抽砂船也認定該船故意損害天然資源及破壞自然生態，將1船8人提起公訴。海巡署表示，109年1月迄7月底，海巡艦船在臺灣灘海域驅離中國大陸抽（運）砂船計2,988艘次，為有效遏止類似案件發生，除常態部署艦船在各海域巡邏查處外，已強化金門、馬祖海域勤務部署，更於臺灣淺灘海域全天候派遣1艘大型巡防艦船，結合空偵、國軍海空監偵能量執行驅離任務，適時查扣取締、強勢登檢等執法作為；另透過兩岸聯繫機制，籲請陸方協同執法，確保我經濟海域航行安全及海洋資源永續發展。