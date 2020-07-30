大陸有啥福利贏台灣？他長駐多年曝「神優勢」：真的厲害

▲網友好奇，大陸有什麼福利讓人想移民呢？（圖／翻攝PTT）

▲一名長駐大陸的網友，也發文回應原PO。（圖／翻攝PTT）

中國大陸近年來逐漸發展，其在社會、經濟、交通等不斷開發，部分人因看上其工作機會多樣，以及高薪等特點，而選擇移居。不過，就有網友好奇提問，「到底中國有什麼福利可以說？」對此，就引來許多人討論，甚至還有一名曾長駐中國的網友回應。原PO於PTT八卦板上發文，表示他曾經向中國人提問大陸有什麼福利會讓台灣人想移民中國，但對方老是提及高樓大廈及5G、高鐵等。這樣的狀況，就讓他好奇提問，「我覺得很煩我住台灣起碼我醫療不怕，被失業也有補助有課程，我是不懂他們拿什麼跟我們台灣比」。問題一曝光後，就引來網友討論，其中許多人就點出大陸對於勞工保障等福利，對比台灣來說真的算不錯，「他們勞工保障比台灣好歐！產假退休金之類的」、「北京老人退休領比台灣多」、「當然各種給付，中國的險跟台灣差很多」、「有啊，中國整天吹說五險一金多爽多威！五險：養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險；一金：住房公積金」。不過，也有一名曾長駐中國的網友回應，表示大陸在體育賽事轉播上相當了得，且交通費用其實不高，「在鐵路沿線一路遊山玩水，1小時路程的票價大概是60人民幣，台灣高鐵用這個價格大概半年破產，飛機票也不貴」。另外，針對「日常吃住」費用，該名網友就認為，「台灣對基礎勞力剝削很重，所以這些也不是很貴，跟中國沒顯出太大差距，但是你在美國外食過一段時間再到中國的落差感受還是很猛烈的」。最後，他也大讚大陸網路上有許多字幕組幫忙翻譯國外遊戲、動漫畫，「最近在玩遊戲，那麼大的文本量，對岸漢化組一個禮拜就能出中文版，人多還是有人多的好處的！總之這些體驗主要是7年前對岸大城市能感受到的一些小確幸」。（編輯：陳雅雲）