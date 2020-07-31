三倍券放皮夾！萌娃靠近「結局」曝光　網跪了：快買彩券

2019新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」， 15日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。不過，就有一名媽媽指出，自己都把三倍券放在皮夾裡，沒想到有次自家小孩趁她正在煮飯時偷靠近，而結果就讓她當場崩潰。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己在煮飯時，突然發現飯都還沒煮好，女兒卻在吃著不知名的東西。沒想到她靠近一瞧，發現女兒正在吃她皮包裡的三倍券，「而且200不吃，妳吃500的」。
她也貼出照片，只見一張500元面額的三倍券，和一張中獎的發票，都因女兒的誤食，變得破破爛爛，這就讓原PO崩潰直呼「我皮夾裡明明有那麼多沒中的發票，妳為什麼只挑中的吃啦！！！！！！」
貼文一曝光後，瞬間就引來許多人討論，不少網友一看也紛紛搞笑留言，「太萌了，這女嬰未來前途無量」、「帶他去彩卷行看她吃哪個」、「威力彩讓她選號啦」、「要笑死了，這餐吃很好」、「帶去彩劵行買刮刮樂 ，放進嘴巴的通通買下來」、「親生的，看開點」、「妳女兒有發財命」、「快帶去彩券行給她挑刮刮樂，她要吃哪張，那張就是會中獎的」。
民眾若遇上三倍券出現撕破或出現髒污的狀況，經濟部表示，只要仍在可辨識的情況下，符合以下三種條件：包括「破損，但餘留部分在四分之三以上」、「破損，但片片能吻合、污損或燻焦」，「但號碼、文字及花紋仍可辨認」，仍能用來消費。（編輯：陳雅雲）
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