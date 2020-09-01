澎地檢署公告拍賣陸抽運砂船　投標限制多預期乏人問津

澎湖地檢署1日公告，去年10月間扣押的大陸抽運砂船「長鑫36號」及「豐溢9969號」，因其在澎湖縣七美鄉西南之我國專屬經濟海域「臺灣灘」抽取海砂，以此方式損害我國專屬經濟海域及大陸礁層之天然資源、破壞自然生態，觸犯中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條之罪，全案業經臺灣澎湖地方法院判決有罪確定，將於9月16日上午10時及11時公開拍賣。



▲地檢署為防船舶轉售大陸籍人士進而繼續違法抽取海砂，因此將限定僅具有我國籍之自然人或法人始可投標。（圖／記者張塵攝） 澎湖地檢署表示，為避免「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」之買受人，將船舶轉售大陸籍人士進而繼續違法抽取海砂，因此將限定僅具有我國籍之自然人或法人可投標，同時限制兩艘船舶自點交之日起5年內，不得辦理轉籍予非中華民國之自然人或法人，航政主管機關於5年內亦不得發給除籍證明，藉此阻絕兩艘船舶回售大陸地區之途徑，﹔不過因為限制多預期將乏人問津。





澎湖地檢署為便利有意投標者，瞭解兩艘船舶之現況，特別製作船舶設備介紹影片，連同拍賣公告等相關資訊，均刊登在澎湖地檢署網站（網址：https：//www.phc.moj.gov.tw/）之「船舶拍賣專區」，歡迎有意競標的法人、個人上網觀覽，上述船舶設備介紹影片亦可進入youtube網站觀覽（片名：澎湖地檢署長鑫36號運砂船介紹影片、澎湖地檢署豐溢9969號抽砂船介紹影片）。



