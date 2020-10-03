最魔幻書店！都江堰「鍾書閣」奇景超吸睛　網：眼花撩亂

近年隨著數位網路興起，紙本書的印刷量逐漸減少，書店也一家一家關閉。書店不得不思考轉型，許多老闆開始在設計上花心思，讓書店不只是書店，還是一個饒富人文價值的景點。而中國大陸「鍾書閣」書店，日前在成都都江堰新開張的分店，便憑藉超吸睛的華麗設計，被譽為「最魔幻書店」，引發網友熱議。
走進「鍾書閣」的都江堰分店，可以看見高高的胡桃木弧形書架，加上鏡面的天花板以及光潔如鏡的地板，整個視覺上呈現出一種萬花筒的效果，感覺店內空間宛如無限往上下延伸，全新詮釋「書中自有黃金屋」的概念。
不僅如此，書店內還有多處環繞而上的樓梯，漫步其中可以找到供讀者坐著休息、閱讀的區域，整體感受十分舒適和放鬆。
設計師表示，店內有多幅熊貓的插圖，搭配成都都江堰的在地特色，並且因此安排了數個融合竹子元素的書架，讓整體氛圍更加有趣，向讀者展示優雅而有力的藝術景觀，同時又兼具自然之美的寓意。而從上往下俯瞰，可以發現陳列書籍的擺書台設計成小舟形狀，如鏡面般光滑的地板宛如湖泊水面，十分漂亮。
不過「鍾書閣」都江堰分店雖然美輪美奐、魔幻華麗，但也有網友吐槽，直言是「只適合拍照的書店」、「去過了，90％的人光顧著拍照」、「這哪是去看書的」、「書架那麼高，怎麼找書」。（編輯：倪浩軒）