最魔幻書店！都江堰「鍾書閣」奇景超吸睛　網：眼花撩亂

近年隨著數位網路興起，紙本書的印刷量逐漸減少，書店也一家一家關閉。書店不得不思考轉型，許多老闆開始在設計上花心思，讓書店不只是書店，還是一個饒富人文價值的景點。而中國大陸「鍾書閣」書店，日前在成都都江堰新開張的分店，便憑藉超吸睛的華麗設計，被譽為「最魔幻書店」，引發網友熱議。

▲鍾書閣書店位於成都的分店，特殊裝潢設計被譽為「最魔幻書店」。（圖／翻攝自「Designboom」網站）

▲鍾書閣書店位於成都的分店，特殊裝潢設計被譽為「最魔幻書店」。（圖／翻攝自「Designboom」網站）