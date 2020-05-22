港版國安法　王丹揭關鍵：北京如意算盤「正中港人下懷」

▲王丹發文全文。（圖／翻攝自王丹臉書）

中國全國人大會議將審議「香港版國安法」，引發關注。外界擔憂此舉將破壞「一國兩制」原則，侵害香港的人權自由法治，以國安之名行政治清洗之實。對此，中國民運人士王丹表示，北京當局想藉著推動港版國安法轉移國內外壓力，但這個如意算盤其實「正中港人下懷」，因為香港抗爭者早準備與中共「玉石俱焚」，香港問題國際化反而是港人自保之道。王丹今（22）日在臉書發文表示，中共要在香港推行《國安法》，這其實是意料之中的事。以其專制政權的本性而言，它當然不會容忍香港人的反抗。外界不必震驚，如果不試圖鎮壓，就不是中共了。王丹進一步分析北京當局的盤算，「升高對港的鎮壓力度，是一石兩鳥。既要把香港完全收服，又利用香港局勢升高轉移國內各種壓力。」但王丹卻認為，看起來是如意算盤，但其實再次暴露了習近平的愚蠢。因為香港反抗者就是要與中共「玉石俱焚」，王丹直言，「你現在要來『焚』香港，其實正中港人下懷。」王丹強調，鎮壓越多，香港問題的國際化程度就會一直居高不下，香港的特殊地位反倒得以一直凸顯。香港問題國際化，是港人自保之道，通過升高對抗才能進一步國際化，「這一點港人比習近平聰明多了。」王丹也坦承，港人會因此付出一些代價，但是王丹認為港人已經對此有共識，並做好了心理準備。王丹最後更預言，「中共這種做法，不可能壓得住香港局勢，正好相反，只會使得香港人更加激烈反抗。」（編輯：倪浩軒）