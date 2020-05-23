港人徹夜狂Google「移民、台灣」！台人憂心一事：慘了啦

▲香港地區的 Google 關鍵字關於「移民」、「台灣」的搜索量都達到新高。（圖／翻攝自 Google 趨勢）

中國大陸 21 日晚間公布全國人大將審議《港版國安法》，形同摧毀「一國兩制」，立刻引發香港人民恐慌；消息曝光之後，香港地區的 Google 搜尋引擎有關「移民」、「台灣」等關鍵字搜索瞬間衝上新高，暴增至平日的 4 倍以上，可看出香港人極為焦慮。對此，有網友在 PTT 分享相關消息，台人看完卻紛紛憂心「一件事」。香港去年反送中運動鬧得沸沸揚揚，使中國大陸對於香港的統治出現挑戰。由於過去香港採行「一國兩制」政策，中國大陸全國性法律除三項《基本法》附錄之例外，皆不會在香港實施，而本次將「國安法」列入《基本法》附件三，成為香港必須遵守的全國性法律，動搖香港的一國兩制，再度引發港人反彈聲浪。事件爆發之後，查看香港地區的 Google 關鍵字，有關「移民」、「台灣」等搜索量都達到一周新高，瞬間暴增至平日的 4 倍以上，可能引發香港人來台置產、移民風潮。有網友分享相關消息至 PTT ，台灣網友看完卻紛紛憂心「房價已經被炒得夠高了，港仔再過來還得了」、「港仔最會炒房了，港仔移民真的要限縮買房」、「看來大炒房時代又要來臨了」、「慘了啦，房價起飛了」、「房地產要井噴了嗎」、「房價要飛天啦」。（編輯：賴詠璿）