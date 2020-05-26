「賭王」何鴻燊童年落難：叔自殺、父逃債　冒險打拚上位

澳門博彩控股大股東、「賭王」何鴻燊今日（ 26 ）下午 1 點於香港養和醫院逝世，享年 98 歲。據港媒報導，何鴻燊的家屬預計將會將其葬於家族位於香港島西端的摩星嶺昭遠墳場。在東南亞、港澳地區，何鴻燊是家喻戶曉的「賭王」更曾被澳門人稱作「無冕澳督」、「米飯班主」，個人經歷就像是港澳殖民、財政變化的紀錄史。
1921 年，何鴻燊生於香港來自當地的名門望族，其父親為何世光，祖父何福是怡和買辦，曾任該行的華總經理，伯公何東是香港的大人物，獲封為「太平紳士」、英國下級勳位爵士，以及葡、法、德、義等國的勳章。
何鴻燊的伯公何東與祖父何福等兄弟幾人，在 1890 年代加入怡和成為買辦，熟悉當時的國貿易操作，1900 年何東以健康理由辭職後，由何福接任洋行華總經理。 1952 年，何福前往歐洲度假，將事業交給最年長的三個兒子：何世耀、何世光、何世亮看管。
何世亮、何世光兄弟二人希望透過投資股票，累積財富向何東看齊。兩人說服了個性較為謹慎的二哥何世耀一起參與投資。然而投資一定有風險，基金投資有賺有賠，高風險的股價導致兄弟三人損失慘重。何世亮承受不住打擊，開槍自盡；何世耀精神錯亂，被送到精神病院後自殺而亡。
而何鴻燊的父親何世光，在兄弟姐妹中排行第五，除了在沙宣銀行、怡和洋行中擔任過要職，並在歷經商場磨練後，跨足政治圈。在當時仍是英屬香港的政壇，憑著不屈不饒的毅力，當上議員，成為香港殖民歷史上第一個從政的華人。
然而投資股票失利，何世光賣掉了一家人居住的洋房、解散傭人，甚至連家裡的物品都相繼拍賣，仍然無法償還債務。為躲避巨額債務，他帶著兩個未成年的兒子及女兒，逃往越南躲債，和家人斷絕聯繫。
13 歲的何鴻燊，一下子從大家族的「九爺」（家中排行第九），變成了人人躲避的窮孩子，和母親、其他兄弟姊妹居住在車庫，靠母親打工賺錢撫養長大。何鴻燊曾就讀於香港皇仁書院，據說當時他淘氣厭學，成績被分在後段 D 班。他的母親生氣的叫他選擇：：一條是退學，幫家裡賺錢；二是靠拿好成績獲取獎學金，否則，家裡無法保證昂貴的學費。
為此，何鴻燊奮發唸書創下了皇仁書院 D 班獲頒獎學金的紀錄，並在 1941 年畢業，成功考上香港大學理學院。何鴻燊曾多次表示讀書的重要性。
然而，1939 年中日戰爭爆發，香港失守，何鴻燊無法完成學業，在大學三年級 1942 年，逃往澳門並進入澳門聯昌貿易公司工作，成為公司的得力幹將，並利用分得的一百萬紅利在 1943 年獨立創辦了澳門火水（煤油）公司，後又轉到香港發展，和人合資創辦利安建築公司。到五十年代中期，何鴻燊已經成為香港的商業大亨。
據說剛到澳門時，何鴻燊剛學會葡萄牙語，一天在街上遇到一位葡國少女，表示想請教學習語言，沒想到那女子就是何鴻燊的第一任妻子黎婉華，兩人於 1942 年結婚。黎婉華出身澳門的上流社會，年輕時有「澳門第一美人」之稱，在 2000 年逝世，享年 80 歲葬於聖味基墳場，墓地由何鴻燊親自挑選。
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