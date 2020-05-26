從放牛班學生到一代「賭王」　何鴻燊擁2兆身價富可敵國

▲年輕時的何鴻燊。（圖／翻攝自《香港 01 》）

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▲十二生肖馬首、何鴻燊。何鴻燊在拍賣會標下馬首後，贈與北京保利藝術博物館。（圖／翻攝自中新社）

澳門博彩控股大股東、「賭王」何鴻燊今日（ 26 ）下午 1 點於香港養和醫院逝世，享年 98 歲。據港媒報導，何鴻燊的家屬預計將會將其葬於家族位於香港島西端的摩星嶺昭遠墳場。在東南亞、港澳地區，何鴻燊是家喻戶曉的「賭王」更曾被澳門人稱作「無冕澳督」、「米飯班主」，個人經歷就像是港澳殖民、財政變化的紀錄史。何鴻燊年輕時曾就讀於皇仁書院，但成績落後「不是尾首就是尾二」，被排至 D 班。據說直到其母親嚴正告誡讀書的重要，才發奮唸書，考取獎學金，創下 D 班獲獎金的紀錄，並以優秀的成績進入香港大學理學院就讀。當時，大學生的何鴻燊不是在圖書館唸書，就是到教堂聽神職人員講解聖經。後遭逢中日戰爭，戰火波及香港，何鴻燊以難民身份逃往澳門避難。何鴻燊 1942 年到澳門之後，和第一任妻子黎婉華相識結婚，出身澳門上流社會的黎婉華在事業上給了丈夫很大的幫助。年僅 21 歲的何鴻燊進入了澳門聯昌貿易公司工作，並藉著聰明才智及努力，成為公司的得力幹將。澳門聯昌公司是當時澳門的最大公司之一。戰時的澳門，商品緊缺、物價飛漲，很多商人和公司大發戰爭財。具有中日葡三方背景的聯昌公司擁有不少特權。何鴻燊主要的工作是押船，當時，海上日本軍艦橫行，海盜出沒無常，何鴻燊回憶當時幾乎可以說是「用命」換錢。據說戰爭期間，何鴻燊曾上門拜訪同樣在澳門避難的伯公何東。當時，何東勉勵姪孫道：「年輕人出來幹活，要想成功，就要記住兩條：一是要勤力、肯做事；二是錢到手裡要抓得緊，不要亂花錢。」因此，何鴻燊利用分得的一百萬港元公司紅利在 1943 年獨立創辦了澳門火水（煤油）公司，後又轉到香港發展，和人合資創辦利安建築公司。到五十年代中期，何鴻燊已經成為香港的商業大亨。1961 年，何鴻燊與葉漢、葉德利、霍英東等結成聯盟，組建「新集團公司」，以 316 萬 7 千元競得澳門澳門博彩專利權，創辦澳門旅遊娛樂有限公司、建成葡京大酒店，開啟他的「賭王」之路。然而何鴻燊的「賭王」之路剛開始就遇到阻饒，據說，當時的「影子澳門總督」人稱「澳門王」的何賢約何鴻燊見面談判，要求何鴻燊放棄賭牌，並且離開澳門，威脅何鴻燊如果不離開，將會對他實行賭場「八大條」，包括取其性命。何鴻燊運用才智成功開創自己的事業，他一條一條對付「八大條」，放出風聲，出價100萬：「如果我被打死，在 48 小時內，誰能把兇手殺死，這 100 萬就歸他所有。」接著，又遊說澳門政府同意先把政府的「愛華酒店」及賭場租給新公司，解決賭場和賭客住宿的問題。1972 年，何鴻燊於香港創辦信德集團有限公司，隔年在香港證券交易所上市，並展現他商場上的遠見在澳門賭場經營權開放之前，獨樹一幟經營澳門娛樂賭博公司，獨攬全澳門的賭場經營權。自 1960 年代中期至 2003 年，何鴻燊經營賭場幾乎以壟斷式經營積累資本，成為名符其實的「賭王」。除了新、舊葡京娛樂場，在越南、菲律賓、葡萄牙甚至是朝鮮（北韓）都有投資。其總資產在亞洲地區名列前茅，2005 年富比士（ Forbes ）官網將其列為全球富豪排行榜第 151 名，2007 年爆發金融海嘯，估計何鴻燊因此損失近 9 成的資產，但 2008 年1月，仍被列為香港富豪第 19 名。後何鴻燊退任信德集團有限公司董事會主席，由二房長女何超瓊繼任，何超瓊至 2015 年富比士香港富豪榜都位列前 20 名。和父親何世光相似，何鴻燊也跨足政界，曾任中國第 9 至 11 屆全國政協常委，多次獲得中國國家領導人的親自慰問，參與見證中英、中葡談判及香港（ 1997 年）、澳門（ 1999 年）主權移交。