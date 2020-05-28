若開戰「願意回營備戰」？網點破「致命關鍵」：搞錯重點

▲網友回應，「你是想逃兵? 那可能先吃憲兵的子彈吧」。圖為憲兵239營官兵。（示意圖／軍聞社記者李忠軒攝）

日前外交部長吳釗燮憂稱中國恐將攻台，讓兩岸軍事再度引起熱議。有網友發文詢問，如果兩岸真的爆發戰爭，是否有人願意回到軍營待命，為國家備戰？貼文一出引發熱議，許多當過兵的網友直言，「重點不是你願不願意，是徵兵了只能去」。原 PO 在 PTT 八卦板（ Gossiping ）表示，「如果這次是真的，不是狼來了，你各位願意回營待命嗎？沒有薪水，頂多是不願役的補貼」，並表示「吃單位裡的伙食，並且控制攝取，每天照表操課，以上的條件，你各位願意回營待命，為國家備戰嗎？」對此，許多網友直言「徵召令下沒有願不願意的問題」，紛紛表示「願不願意？你沒當過兵喔？」、「徵招不去 是會被當逃兵處裡耶」、「徵召是啥意思查看看吧」、「不是願意的問題吧」、「看起來就是沒當過兵呵呵，還願不願意咧，挑老婆喔？」、「你是想逃兵? 那可能先吃憲兵的子彈吧」。也有許多網友表示，即使不是因為徵召也願意回營備戰，「我等殺解放軍等了三十年，害怕等不到了」、「打啊......這什麼問題」、「我會去 沒什麼好閃躲的 被攻陷後活著只會生不如死」、「開戰時全台都算戰場，那有意願問題」、「來打一仗吧 我受夠了」、「槍來就幹 沒在怕」。（編輯：陳煜）